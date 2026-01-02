Victorio, el hijo de Jimena Monteverde que la convirtió en abuela por segunda vez y dejó de trabajar con ella para volver a llevarse bien

Victorio, el hijo de Jimena Monteverde, atraviesa una etapa marcada por la llegada de su segundo hijo y por la decisión de dejar de trabajar junto a su madre. La historia combina el plano personal con el profesional, mostrando cómo la familia encontró un nuevo equilibrio en medio de cambios significativos.

Victorio, el hijo de Jimena Monteverde que decidió no trabajar más con ella para llevarse bien

Victorio, el hijo de Jimena Monteverde, se convirtió en padre nuevamente y eligió dar un paso al costado en los proyectos laborales que compartía con su madre. Su recorrido refleja un vínculo que se reordenó con el tiempo y que hoy transita una etapa distinta, acompañada por la llegada de su segundo hijo.

Victorio, Jimena y Amparo Monteverde

El joven de 28 años, que es el hijo mayor de la chef y Mariano Monteverde, creció en un entorno ligado a la gastronomía y la televisión, acompañando de cerca la carrera de su madre. Durante varios años trabajó junto a ella en distintos proyectos, formando parte de la dinámica laboral que la cocinera impulsaba en sus programas y actividades profesionales.

La participación de Victorio Monteverde en los proyectos de Jimena Monteverde no se relacionaba con la parte culinaria. Desde hace años se dedica al sector empresario y a brindar asesoramiento a empresas. Durante una entrevista, la destacada cocinera reveló que su hijo era quien se encargaba de la parte comercial en todos sus emprendimientos.

Mariano, Victorio, Jimena y Amparo Monteverde

“Como tenemos dos personalidades muy diferentes, él es muy estructurado y prolijo y yo soy un desastre, nos llevábamos mal, nos puteábamos todo el tiempo”, comentó la presentadora en 2023. Además, aseguró que el joven se encargó de dejar todo en orden para que su madre esté cómoda con la persona que quedó designada al rol que él cumplía.

La llegada del segundo hijo de Victorio, el hijo mayor de Jimena Monteverde

El nacimiento de Venancio, segundo hijo de Victorio Monteverde, fue un acontecimiento que reforzó el vínculo familiar con la chef. La llegada del bebé, el 26 de diciembre, se convirtió en un motivo de unión y celebración, consolidando la etapa que atraviesa la familia. Para Jimena Monteverde, convertirse en abuela por segunda vez significó sumar una nueva experiencia de vida, marcada por la alegría.

Mariano, Victorio, Jimena y Amparo Monteverde

El pequeño se convirtió en el hermano menor de Malvina, primera hija del empresario y su esposa Josefina, quien había nacido en 2023. Con dos nietos, la cocinera vive una etapa de plenitud familiar, donde la prioridad está puesta en acompañar a sus hijos y disfrutar de la crianza de los más pequeños.

“Ayer estuvimos a la tarde con Malvina, que está celosa, y le mando un besito, que es el amor de mi vida”, comentó Jimena Monteverde en diálogo con Puro Show (El Trece). En este contexto, la chef comentó el lugar central que ocupa su familia en su día a día: “Dejo todo por mi familia”.

Victorio, el hijo de Jimena Monteverde, la convirtió en abuela por segunda vez y dejó de trabajar con ella para volver a llevarse bien. Su historia reúne la experiencia de la paternidad con la decisión de tomar distancia en lo laboral, dando lugar a una etapa distinta en la relación familiar.

VDV