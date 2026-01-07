Jimena Monteverde compartió las recetas de mocktails refrescantes para este verano: fáciles, sin alcohol y mucha fruta

Una vez más, Jimena Monteverde volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las referentes indiscutidas de la cocina. A través de sus redes sociales, la cocinera compartió una propuesta ideal para combatir las altas temperaturas del verano: mocktails frescos, con mucha fruta y sin alcohol, pensados para disfrutar en cualquier momento del día y para todas las edades. Con su estilo cercano y práctico, mostró que no hace falta ser experto ni contar con ingredientes difíciles para preparar bebidas ricas, vistosas y súper refrescantes.

El truco infalible de Jimena Monteverde para refrescar el verano

En esta oportunidad, Jimena Monteverde utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar paso a paso recetas simples que priorizan el sabor natural de las frutas y la frescura de las hierbas. En medio de jornadas donde el calor no da tregua, la cocinera apostó por alternativas livianas y coloridas que funcionan tanto para una tarde en familia como para una reunión con amigos. La clave, según dejó ver, está en animarse a combinar ingredientes clásicos con un toque creativo.

El verano invita a buscar diversas alternativas para hidratarse bien y disfrutar de bebidas que no resulten pesadas. En ese contexto, los mocktails se posicionan como una opción ideal: no llevan alcohol, son fáciles de preparar y permiten jugar con sabores intensos y refrescantes. Frutas de estación, hielo en abundancia y jugos cítricos son los grandes protagonistas de estas recetas que, además, resultan aptas para grandes y chicos.

INGREDIENTES

- Azúcar c/n

- Limón

- Jugo de naranja Dia

- Frutillas

- Lima Limón Dia

- Hojas de albahaca fresca

- Hielo

Una preparación simple y rápida

Entre las propuestas que compartió Jimena Monteverde ante sus más de 1,5 millones de seguidores, se destacó el mocktail de frutilla, una combinación simple pero que nunca pasa de moda. La receta incluye jugo de limón, frutillas frescas, azúcar, hielo y jugo de naranja, todo licuado hasta lograr una textura cremosa y bien fría. El resultado es una bebida suave, equilibrada y con un color atractivo e ideal para servir en vasos grandes.

Otra de las opciones que llamó la atención fue el mocktail de albahaca y lima limón, una alternativa más herbal y aromática. En este caso, la combinación de gaseosa lima limón, hojas de albahaca fresca, hielo y azúcar a gusto creó una bebida diferente, con un perfil más refrescante y original. La albahaca aporta un aroma intenso que eleva el trago y lo convierte en una propuesta distinta, perfecta para quienes buscan salir de lo tradicional.

Para la presentación, el detalle no es menor. Humedecer los bordes de los vasos con limón y pasarlos por azúcar suma un toque estético y un contraste de sabores que realza la experiencia. Servidos bien fríos, estos cócteles sin alcohol se transforman en una opción práctica y tentadora para acompañar las tardes de temperaturas sofocantes, ya sea en casa, en el patio o junto a la pileta.

Con ideas simples, ingredientes al alcance de la mano y mucho sabor, Jimena Monteverde volvió a acercar la cocina a la gente, demostrando que disfrutar del verano también pasa por pequeños placeres. Estos cócteles refrescantes no solo alivian el calor, sino que invitan a compartir, experimentar y animarse a preparar algo distinto sin complicaciones, reafirmando su sello: recetas fáciles, ricas y pensadas para todos. "Una opción fresca y simple para acompañar las tardes de calor", afirmó invitando a todos los usuarios a sumarse a la experiencia.

