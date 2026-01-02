Así son Malvina y Venancio, los dos nietos de Jimena Monteverde a sus 52 años

Malvina y Venancio, los dos nietos de Jimena Monteverde, forman parte de una etapa familiar que la cocinera transita con cercanía y dedicación. A los 52 años, la vida de la chef se encuentra marcada por la presencia de los pequeños, quienes protagonizan momentos que reflejan la importancia de lo cotidiano.

Jimena Monteverde atraviesa una etapa marcada por la familia y por la llegada de sus nietos, Malvina y Venancio. A los 52 años, la cocinera y conductora disfruta de la crianza de los pequeños, acompañando a su hijo Victorio en esta nueva etapa de su vida. La infancia de ambos se convierte en el centro de la atención, con celebraciones y juegos.

La primera hija de Victorio Monteverde y su esposa Josefina cumplió dos años el 6 de octubre y celebró su cumpleaños con una temática de animalitos que encantó a los invitados. La decoración incluyó cookies personalizadas y detalles pensados para los más pequeños, en una jornada donde la conductora estuvo compartiendo cada momento.

La celebración mostró cómo Jimena Monteverde acompaña de cerca a su nieta, a quien definió como ‘el amor más grande del mundo’. La fiesta se convirtió en un reflejo de la alegría que genera la infancia y de la importancia de compartir con sus seres queridos. Malvina, con apenas dos años, ya es protagonista de escenas que unen a la familia.

A través de sus redes sociales, la chef compartió distintas imágenes de la celebración, dejando ver cada detalle de la decoración. Sus posteos rápidamente se llenaron de comentarios sobre los cupcakes, bocaditos y postres caseros que reflejaron los detalles gastronómicos que la caracterizan.

La llegada de Venancio, el segundo nieto de Jimena Monteverde

El 26 de diciembre nació Venancio, el segundo hijo de Victorio Monteverde. La noticia fue anunciada por Jimena Monteverde en el programa Puro Show (El Trece), donde expresó con emoción: “Venancio acaba de nacer”. La cocinera también compartió cómo vivió el encuentro con su nieta mayor en medio de la llegada del nuevo integrante.

“Ayer estuvimos a la tarde con Malvina, que está celosa, y le mando un besito, que es el amor de mi vida”, comentó con gracia. En este contexto, la presentadora definió lo que significa para ella esta etapa como abuela: “Es un amor que no se puede explicar. Todas las abuelas deben saber lo que es ese amor”.

La llegada de Venancio también mostró la prioridad que Jimena Monteverde le da a su familia. Ella misma lo expresó con claridad: “Dejo todo por mi familia. Me he ido del aire porque mi hijo me llamó y me dijo: ‘Mamá, te necesito’, y me voy”. Sus palabras reflejaron el rol activo y cercano que tiene con sus hijos y nietos.

Jimena Monteverde comparte a sus 52 años la experiencia de tener a Malvina y Venancio, sus dos nietos, como protagonistas de una nueva etapa familiar. La presencia de ambos marca un recorrido donde la infancia y la unión con sus seres queridos se convirtió en el centro de su vida cotidiana.

