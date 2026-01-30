Jimena Monteverde reveló el truco infalible para conservar frutos secos en verano

El verano llegó con su acostumbrado calor intenso, y con él también las dudas sobre cómo conservar esos ingredientes que suelen decir presente en ensaladas, pestos o meriendas saludables: los frutos secos. En una reciente emisión de La Cocina Rebelde, Jimena Monteverde compartió con su público un consejo simple pero clave para mantenerlos en óptimas condiciones incluso con altas temperaturas.

Mientras cocinaba en vivo, la chef fue explicando cómo equilibrar sabores y cantidades. “Nueces no le pongo tanta cantidad. Si le pusiera piñones sí le pondría un poquito más”, comentó con naturalidad, dejando en claro que no todos los frutos secos se comportan igual en una receta y que algunos pueden “invadir” si no se dosifican con cuidado.

Jimena Monteverde y el cuidado de los frutos secos en días de calor

El tip central llegó cuando Jimena Monteverde habló de conservación, un tema sensible en plena temporada estival. “Hay que tener mucho cuidado con las nueces ahora en el calor. Siempre hay que guardarlas en la heladera, en una bolsita o en un frasco, porque se ponen rancias fácilmente”, advirtió, remarcando que el error más común es dejarlas a temperatura ambiente. La explicación es sencilla: los frutos secos contienen una alta proporción de aceites naturales que, frente al calor, se oxidan con rapidez.

Jimena Monteverde

Ese proceso altera el sabor y el aroma, y puede arruinar una preparación en segundos. Por eso, el frío se vuelve un gran aliado para prolongar su vida útil y conservar sus propiedades. Además del almacenamiento en heladera, Monteverde recomendó usar recipientes herméticos, ya sea frascos de vidrio o bolsas bien cerradas. Reducir el contacto con el aire es clave para evitar que los aceites se degraden y aparezca el gusto amargo característico de los frutos secos rancios.

Jimena Monteverde y los tips prácticos que simplifican la cocina

Con la impronta que la caracteriza, la cocinera no se quedó solo en la teoría. En La Cocina Rebelde, Jimena suele compartir consejos pensados para el día a día, desde cómo elegir mejor los ingredientes hasta pequeños trucos que hacen la diferencia en casa. En este caso, el mensaje fue claro: no hace falta comprar menos frutos secos, sino guardarlos mejor.

Incluso hubo lugar para un comentario distendido cuando desde el estudio deslizaron, entre risas y fiel a su estilo, una referencia picante sobre las nueces y sus supuestos beneficios. “Sí, son buenísimas”, respondió Jimena Monteverde, cómplice, antes de volver al eje culinario y remarcar que, bien conservados, los frutos secos son grandes aliados del sabor y de una alimentación equilibrada.