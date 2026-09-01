Ramsés Ortega, el nieto de Palito Ortega, fue con su abuela al teatro y posó frente a las cámaras

Este lunes, Ginette Reynal protagonizó una noche muy especial junto a su nieto Ramsés, de 7 años -también nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar- en el Teatro Nacional Cervantes. La conductora y el pequeño asistieron al estreno de El Mago de Oz, la mega producción musical argentina íntegramente realizada por el tradicional teatro porteño, en una velada que reunió a importantes empresarios, figuras de la aristocracia, la diplomacia, el arte y el mundo del espectáculo. A la salida, ambos posaron en la alfombra roja y protagonizaron una de las primeras imágenes públicas en las que pudo conocerse el rostro del niño.

Así fue la noche de teatro de Ginette Reynal y su nieto Ramsés de 7 años

Ramsés es único hijo de Mía Flores Pirán y Luis Ortega, y nieto de Palito Ortega, Evangelina Salazar y Ginette Reynal. Desde su nacimiento, sus padres y su entorno familiar eligieron preservar su identidad y mantener su imagen alejada de las redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a la exposición pública de su familia, el niño comienza a familiarizarse de manera gradual con ese universo mediático del que forma parte y en el que su imagen despierta especial interés.

Ramses, el nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar a upa de su mamá Mía Flores Pirán | Instagram

En esta oportunidad, Ramsés acompañó a su abuela Ginette a una de las funciones de El Mago de Oz, la gran producción musical presentada en el Teatro Nacional Cervantes. Durante la velada, se mostró relajado y distendido junto a la conductora, quien no ocultó su orgullo y posó sonriente a su lado frente a las cámaras.

Ambos vistieron looks distintos que representaron su impronta. Por un lado, la actriz vistió un vestido largo azul marino, de silueta amplia y fluida, combinando elegancia con un aire descontracturado. El detalle que más se destacó fue el gran aplique floral en tonalidades rojas y bordó sobre su hombro izquierdo. Completó el outfit con el cabello suelto y lacio, sin demasiados accesorios, dejando que el vestido y la flor concentren toda la atención.

Por su parte, el niño eligió un estilo mucho más urbano y casual. Llevó una remera negra oversize con un estampado en blanco y rojo, pantalón claro de corte amplio y medias grises. El detalle más llamativo fue su calzado naranja tipo Crocs, que aportan un toque divertido y colorido al conjunto.

Ginette Reynal y su nieto Ramsés

Ramsés Ortega, el hijo de Luis Ortega y Mía Flores Pirán: un apellido con historia

Ramsés Ortega es el hijo de Luis Ortega y Mía Flores Pirán y forma parte de una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Nació el 4 de abril de 2019 y es nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, dos figuras indiscutidas de la cultura popular argentina. Con apenas siete años, el pequeño comienza a despertar curiosidad no solo por el apellido que lleva, sino también por su llamativa apariencia.

Ramsés es uno de los integrantes más chicos del clan Ortega-Salazar y crece rodeado de una fuerte tradición artística. Su padre, Luis Ortega, se consolidó como director de cine y televisión, mientras que su abuelo construyó una extensa trayectoria como cantante, actor, compositor y productor. Evangelina Salazar, por su parte, también desarrolló una reconocida carrera como actriz y conductora.

Del lado materno, el pequeño heredero también pertenece a una familia vinculada al mundo del espectáculo. Su abuela es Ginette Reynal, quien comenzó su carrera como modelo y luego incursionó en la actuación y la conducción televisiva. Con el paso de los años, también encontró en la pintura una nueva forma de expresión artística y actualmente continúa desarrollando esa faceta creativa.

Ramsés Ortega junto a su mamá Mía Flores Pirán | Instagram

El look de Ramsés Ortega

A pesar de crecer en un entorno marcado por la exposición pública, sus familiares eligieron preservar su intimidad. Por eso, suelen evitar publicar foto en las que pueda verse claramente su rostro. Sin embargo, en esta oportunidad su aparición pública con su abuela Ginette permitió reparar en uno de los detalles que más llama la atención de su imagen. Ramsés Ortega luce una melena rubia que le llega hasta los hombros, acompañada por un flequillo desmechado y largo. El look, poco habitual entre los chicos de su edad, le aporta una apariencia singular y se convirtió en uno de sus rasgos más distintivos de su imagen a lo largo de su infancia.

Esta vez, Ginette Reynal posó junto a su nieto en las inmediaciones del Teatro Nacional Cervantes. La imagen reflejó la cercanía entre ambos y permitió conocer un poco más al integrante más pequeño de esta familia de artistas. Aunque todavía es muy pronto para saber si Ramsés seguirá el camino de sus padres, abuelos o de otros integrantes de su familia, por ahora, disfruta de su infancia lejos de la exposición mediática y, sin buscarlo, comienza a llamar la atención por una característica que ya parece formar parte de su identidad: su particular estilo.