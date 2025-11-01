Juana Repetto enfrentó a los seguidores que la acusan de “mantenida” y reveló cómo hizo para comprar su nueva casa

Desde que contó que adquirió un terreno y estaba construyendo su casa, Juana Repetto provocó una ola de críticas y especulaciones sobre cómo hizo para tener su propio hogar debido a que hace tiempo se encuentra alejada de la ficción y el teatro. De hecho, muchos usuarios le comentan que es "mantenida" por su mamá Reina Reech, quien tiene una extensa trayectoria en el mundo artístico y los recursos económicos para poder ayudarla.

Por esta razón, la actriz se cansó de los reiterados mensajes que recibe en las redes sociales y decidió publicar un video en el que responde estas acusaciones y cuenta a qué se dedica, lo que le permitió tener su nuevo refugio para vivir con sus dos hijos y su bebé en camino.

Juana Repetto se cansó de las críticas y contó de qué trabaja

Juana Repetto transita su tercer embarazo, fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto, y a través de sus historias de Instagram comparte cómo transita la dulce espera de su bebé. Además, la artista se dedica a mostrar su nueva propiedad, ubicada en un exclusivo barrio, la cual fue construida desde cero y aún continúa en obra ya que faltan terminar algunos espacios.

Lo cierto es que Juana Repetto vivió un tiempo en la casa de su madre Reina Reech y al ver que la construcción estaba avanzada, decidió instalarse con sus hijos, Toribio y Belisario, para retomar su independencia. Como sucede con cada hijo de famoso, la joven fue acusada de ser una "nepo baby", es decir de conseguir éxito en su profesión o faceta personal por sus padres adinerados.

Los argumentos de sus seguidores se basaron en que en poco tiempo comprar un terreno y comenzar a construir su residencia como así también llevar un estilo de vida caro sin dedicarse a proyectos artísticos como lo hacía antes. Por este motivo, Juana Repetto decidió grabar un video con humor y fiel a su estilo directo para dejar en claro que su mamá no la ayuda económicamente y que es ella quien se paga sus propios gastos.

Juana Repetto enfrentó a los seguidores que la acusan de “mantenida” y reveló cómo hizo para comprar su nueva casa

Juana Repetto escribió en su posteo de Instagram: "Para las que me creen que soy una nepo baby me escriben por privado y les paso mi CBU que tengo mil deudas que saldar. ¿Sabían del término 'nepo baby'? Amé y a ustedes también". En el video con su descargo comienza preguntando si quieren saber cómo se pagó su casa y luego remata: "Un préstamo y yo".

Sentada desde el sillón de su living y luciendo un look hippie chic, la actriz expresó: "Todo el mundo me pregunta si me bancan y estoy harta de responderles que trabajo desde que tengo 15 años. Hice novelas y mil millones de cosas. Un día les voy a mostrar todo lo que hice". Luego, contó que está terminando de pagar su nueva casa gracias a su trabajo. "Me mudé sin terminarla y debo el 30 por ciento mas o menos", sumó entre risas.

"Así que tengo que trabajar aún mucho más de lo que venía trabajando porque la tengo que terminar de pagar, por eso estoy generando y generando...", explicó en su publicación. En este sentido, comenzó a enumerar sus diferentes trabajos actualmente: "Hago contenido en redes desde que empezaron, tengo la suerte de que me elijan un montón de marcas y trabajo con mis talleres". Además, contó que hace "tele, streaming, panel, vestuario, producción y teatro".

Juana Repetto también dejó en claro que la maternidad forma parte de su agenda laboral: "Soy madre que es un trabajo enorme y sale carísimo. Al más grande lo mantengo 100 por ciento sola desde que nació, al segundo la mitad y ahora todo lo que implica un embarazo".

Para terminar, manifestó contundente: "Todo me lo gano trabajando te lo juro. Tanto que me dicen que me mantienen, me encantaría y sería bárbaro ser mantenida". De esta manera, Juana Repetto enfrentó a los seguidores que la acusan de “mantenida” y reveló que su nueva casa la compro mediante su profesión y un préstamo bancario.