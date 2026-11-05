Juana Repetto mostró la exigente rutina que le preparó su hermana Valeria

El entrenamiento físico también puede convertirse en una oportunidad para compartir momentos en familia. Así lo demostraron Juana Repetto y su hermana Valeria, quienes protagonizaron una divertida sesión de ejercicios en la que no faltaron los desafíos, las bromas y las risas. A través de sus redes sociales, la actriz dejó ver parte de ese encuentro y la dinámica que se generó entre ambas.

Juana Repetto

Aunque tienen recorridos personales diferentes, las hermanas comparten momentos de su vida cotidiana y, esta vez, el deporte fue el punto de encuentro. La propuesta tuvo como protagonista a Valeria, quien cuenta con una larga experiencia en el entrenamiento físico y encontró en el crossfit una actividad que terminó convirtiéndose en una parte central de su vida.

El exigente desafío físico que Juana Repetto le propuso a su hermana Valeria

Mientras se preparaban para entrenar en el living, sobre las colchonetas, Juana Repetto decidió poner a prueba a su hermana con un ejercicio que requería fuerza en los brazos, estabilidad y coordinación. "Bueno, acá, grabando rutinas 'entre comillas' porque primero quiero que me hagas este challenge, mirá", comentó la actriz mientras filmaba a Valeria.

El desafío consistía en comenzar en posición de plancha alta, realizar una flexión de brazos completa y, al subir, pasar rápidamente los apoyos de las palmas hacia los antebrazos para después regresar a la posición inicial. Valeria aceptó la propuesta con confianza: "Okay, vamos”. En las imágenes se la vio completar el movimiento, mientras que Juana también se animó a intentarlo, aunque adaptó el ejercicio apoyando las rodillas.

Quién es Valeria Repetto, la hija de Nicolás Repetto que hizo del crossfit su pasión

Valeria tiene 40 años y es la segunda hija de Nicolás Repetto y Cecilia Fontanarrosa. A diferencia de su padre, eligió mantenerse alejada de la exposición mediática y construir un camino propio. Después de terminar el colegio, trabajó durante un año en la productora de Nicolás, pero esa experiencia no definió su futuro. Más adelante se desempeñó como tripulante de cabina y formó su familia junto a Hernán "Chino" Keen, con quien tuvo a sus dos hijas, Morena y Alma.

Valeria es hija de Nicolás Repetto y Cecilia Fontanarrosa

El vínculo de Valeria Repetto con el deporte comenzó a tomar otra dimensión cuando encontró en el crossfit una actividad que le permitió reorganizar su vida. Hace poco más de diez años, junto a su marido, decidió dejar sus trabajos anteriores e invertir sus ahorros para abrir un box de entrenamiento en Escobar. Actualmente, el deporte continúa ocupando un lugar importante en su vida, al igual que su familia y el proyecto que construyó junto a su marido.