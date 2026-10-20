Juli Argenta mostró el cuarto de su hija María Emilia: deco nórdica y boho, muchos amigurumis y un perchero a la vista

La llegada de un hijo moviliza cada rincón de la casa y genera la necesidad de armar un espacio propio, cálido y funcional. Juli Argenta compartió con sus seguidores cada detalle de esta etapa especial y abrió las puertas de la habitación de su pequeña María Emilia. El resultado es un cuarto pensado al milímetro, donde conviven la impronta nórdica, los toques bohemios y una cuota alta de ternura. Todo el ambiente respira una armonía visual que transmite paz desde el primer instante en que uno atraviesa la puerta.

Juli Argenta mostró el cuarto de su hija Emilia

El rincón de los detalles por Juli Argenta: estantes de madera y artesanías en crochet

Las paredes del cuarto de la hija de Juli Argenta tienen una base clara que aporta amplitud y luminosidad en todo momento. En uno de los sectores principales, Juli instaló estantes flotantes de madera clara que funcionan tanto como apoyo para cuadros infantiles como para exhibir pequeños dibujos decorativos.

El cuarto de Emilia cuenta con un móvil de cuna con figuras tejidas

Allí mismo llaman la atención los amigurumis, esos muñecos tejidos a crochet que marcan tendencia en la deco infantil. Con tonos avena, beige y marrones sutiles, los ositos tejidos se ordenan sobre la madera junto a un bastidor bordado a mano que lleva el nombre de la beba. Los cuadros con ilustraciones botánicas y animales completan una composición visual descontracturada y muy delicada. Cada objeto tiene un sentido y un propósito estético que enriquece la escena sin recargarla.

Juli Argenta elige funcionalidad a la vista: percheros y organización práctica

La elección del mobiliario de Juli Argenta prioriza la comodidad diaria sin perder el foco estético. Justo debajo de los estantes principales, un perchero de madera a la vista permite colgar los primeros abriguitos y conjuntos de la beba, convirtiendo la indumentaria infantil en un elemento decorativo más del espacio.

Juli Argenta apuesta por perchero a la vista y amigurumis

Al lado se ubica un cambiador de madera clara con detalles en tonos pasteles, acompañado por una cesta organizadora donde conviven más juguetes y accesorios de uso cotidiano. Sobre este sector pende un móvil de cuna con figuras tejidas en tonos neutros y rosas suaves, que suma movimiento y estimulación visual. La combinación de texturas naturales, como el mimbre y el algodón, aporta una calidez única que invita a quedarse.

La cuna colecho de Emilia

Para el sector de descanso, la elección se inclina hacia un colecho moderno con estructura vidriada en malla y tonos tierra que combinan con el resto de la paleta del dormitorio. El colchón cuenta con un acolchado liviano y un abrigo con estampa sutil que garantiza el confort de María Emilia durante sus horas de sueño. Las cortinas de gasa blanca dejan pasar la luz natural de manera difusa, logrando una atmósfera calma, ideal para el descanso y la lactancia.

De este modo, Juli Argenta logra consolidar un refugio único donde cada elección decorativa abraza la llegada de su hija con amor, buen gusto y una sensibilidad a flor de piel que se nota en cada rincón.