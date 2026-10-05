Nació María Emilia, la hija de Juli Argenta: las primeras fotos de la bebé

El lunes 5 de octubre, Julieta Argenta se convirtió en mamá por primera vez. Nació María Emilia, la beba que esperaba junto a su pareja, Ezequiel, tras transitar un embarazo que compartió con mucho entusiasmo junto a sus seguidores y colegas. La llegada de la pequeña revoluciona de alegría a toda la familia y genera una ola inmediata de afecto en las redes sociales.

Julieta Argenta dio a luz a Emilia

Julieta Argenta: La primicia en vivo y los primeros detalles

La novedad se conoció durante la emisión de LAM (América TV) conducido por Ángel de Brito, quien interrumpe la transmisión para compartir los detalles exactos que le llegan directamente desde el entorno íntimo de la pareja. Con la emoción a flor de piel, el conductor leyó el mensaje que envía Ezequiel, el flamante papá: “Hola Ángel, soy Eze. Emi pesó 3,560, ya prendida a la teta”.

Ángel de Brito anunció la noticia

La revelación generó una sonrisa generalizada y aplausos en el estudio, donde todos sus compañeros celebraron este momento tan esperado. Durante los meses previos, Julieta reorganizó sus compromisos laborales habituales en distintos ciclos de radio, televisión y streaming para priorizar el cuidado de su salud y disfrutar de esta primera experiencia con total tranquilidad.

Julieta Argenta: La tierna presentación en redes sociales

Horas más tarde, Julieta Argenta utilizó su cuenta de Instagram para llevar toda su felicidad hacia el mundo virtual. A través de una historia en la plataforma, publicó una imagen muy tierna del rostro de la recién nacida, acompañada por un mensaje breve y profundo que refleja su estado de ánimo actual: “Bienvenida al mundo, somos felices. ¡¡¡Te amamos!!!”.

Además, la flamante mamá decidió dedicarle unas palabras a quienes la acompañan desde el primer día: “Gracias por tantos mensajes!! Les juro que los estoy leyendo x WhatsApp y acá tmb, pero mañana intentaré responder. Estamos felices y aprendiendo este nuevo mundo. Tan hermoso y único”.

Julieta Argenta la presentó en redes

Una nueva etapa llena de amor

La llegada de María Emilia corona un año de profundas transformaciones personales para la comunicadora. A lo largo de la gestación, Julieta relató en varias oportunidades cómo vivía este proceso con la mezcla justa de miedos lógicos, incertidumbre y una alegría inmensa.

Ahora, rodeada del amor de su pareja, la periodista transciende los estudios de televisión para abocarse por completo a esta nueva faceta cotidiana. Mientras los mensajes de felicitaciones continúan multiplicándose por parte de colegas, amigos y seguidores, Julieta Argenta disfruta de las primeras horas junto a la recién nacida, dando inicio a un capítulo inolvidable.