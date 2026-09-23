Julieta Poggio presentó su nuevo proyecto y amplió su faceta como emprendedora: de qué se trata

Julieta Poggio atraviesa una etapa marcada por la multiplicación de actividades profesionales. Mientras participa de las grabaciones de MasterChef Celebrity, forma parte del react oficial de Popstars en Streams Telefe y mantiene diferentes compromisos con marcas, la actriz continúa ampliando el recorrido que comenzó a construir después de su paso por Gran Hermano. La nueva edición del reality gastronómico ya comenzó a grabarse y la tiene entre sus 24 participantes.

A esa agenda dentro de los medios se suma un perfil emprendedor que fue ganando cada vez más espacio. La ex Gran Hermano ya trasladó parte de los ingresos obtenidos a proyectos comerciales propios y familiares, y ahora decidió incorporar una nueva propuesta relacionada con algunos de sus gustos más reconocibles: la música, el pop y la noche.

Los negocios de Julieta Poggio fuera de la televisión

Julieta Poggio comenzó a desarrollar sus propios emprendimientos en paralelo con la actuación, el streaming y sus trabajos como influencer. Uno de los primeros pasos fue SoCute by Juli Poggio, la marca de maquillaje que lanzó a fines de 2024 y con la que comenzó a construir un camino comercial por fuera de los medios.

Julieta Poggio atraviesa una etapa marcada por la multiplicación de actividades profesionales

Tiempo después decidió involucrarse en un proyecto familiar completamente diferente. Junto a sus padres, Patricia Destefani y Julián Poggio, avanzó con Raíza Vivero Café, un espacio ubicado en Pilar que combina el vivero impulsado por su familia con una propuesta gastronómica de la que ella forma parte. El lugar abrió sus puertas en diciembre de 2025 y la actriz quedó vinculada específicamente al sector de cafetería. Plantas, vegetación, café de especialidad y una estética pensada para las redes conformaron una propuesta que rápidamente comenzó a recibir visitantes.

La decisión de apostar por esos negocios no surgió de manera aislada. En distintas entrevistas, la influencer explicó que busca invertir parte del dinero que genera con su actividad profesional en proyectos que puedan desarrollarse independientemente de su exposición televisiva. Ese perfil convive actualmente con una agenda cargada dentro de Telefe. Además de las grabaciones de MasterChef Celebrity, integra junto a Sofía “La Reini” Gonet y Valen Rizzuti el react oficial de Popstars, donde acompaña las emisiones del reality musical con comentarios y reacciones en vivo.

A eso se agregan sus colaboraciones con distintas marcas y las actividades vinculadas con su carrera artística. En ese escenario de diversificación, la ex GH volvió a sumar una propuesta propia, aunque esta vez decidió llevarla hacia un terreno relacionado directamente con sus salidas, sus referencias musicales y su gusto por bailar.

Juli Poggio tiene una agenda apretada entre distintos emprendimientos y trabajos

Juli Pop, el nuevo proyecto de Julieta Poggio vinculado con la noche

Julieta Poggio presentó Juli Pop, una fiesta propia que construyó alrededor de sus gustos personales y musicales. Para anunciarla eligió un reel con formato de falsa confesión sentimental, en el que durante varios segundos hizo creer que estaba hablando de una persona que había despertado su interés. “Creo que me enamoré”, expresó en los primeros segundos mientras se preparaba frente a un espejo. Sin adelantar todavía de qué estaba hablando, aseguró que ese supuesto nuevo amor tenía “todo lo que me gusta” y comenzó a enumerar algunas características.

Entre las pistas apareció Britney Spears, una de sus referencias dentro de la música pop. También mencionó la electrónica y contó que habían permanecido bailando hasta las seis de la mañana, detalles con los que fue llevando el relato cada vez más cerca de la verdadera explicación.

La revelación llegó sobre el cierre. Después de construir durante todo el video la idea de un romance, la actriz terminó con la incógnita al asegurar: “Me enamoré de mi propia fiesta”. Inmediatamente después apareció el nombre Juli Pop como presentación formal de la propuesta.

El pop y la estética en tonos rosados formaron parte de la presentación de su nuevo proyecto (Instagram)

La estética elegida acompaña el concepto del proyecto. Tonos rosados, maquillaje, espejos con forma de corazón y referencias a la cultura pop atraviesan el video, mientras que la música electrónica y el baile aparecen como dos elementos centrales en la forma en que decidió describir la experiencia.

El anuncio permite conocer por primera vez el nombre y parte de la identidad de la fiesta. Sin embargo, en el reel no se especifican próximas fechas, locaciones, frecuencia ni otros detalles sobre su funcionamiento, por lo que esos aspectos todavía quedan pendientes de futuras comunicaciones.

La frase elegida para presentarla también establece una conexión directa entre el proyecto y su personalidad pública. En lugar de comunicarlo como un lanzamiento comercial tradicional, la influencer recurrió a una historia breve construida alrededor de aquello que disfruta cuando sale. El nuevo paso se incorpora así a un recorrido profesional cada vez más diversificado. Televisión, streaming, campañas comerciales, maquillaje y gastronomía ya forman parte de una agenda a la que ahora se suma una iniciativa relacionada con el entretenimiento nocturno.

Por el momento, la presentación funcionó principalmente como carta de introducción. Los próximos anuncios serán los que permitan conocer con mayor precisión qué formato adoptará Juli Pop y cómo continuará el proyecto después de esta primera aparición en las redes.

Con Juli Pop, Julieta Poggio volvió a ampliar su repertorio de actividades y proyectos mientras combina MasterChef Celebrity, el react de Popstars, sus trabajos con marcas y sus emprendimientos fuera de la televisión. Esta vez, la ex Gran Hermano trasladó parte de sus gustos por el pop, la electrónica y la noche a una propuesta propia que acaba de comenzar a mostrar públicamente.