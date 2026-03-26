Nicole Neumann salió al cruce contra Juli Poggio: "No hay que meter a todos en la misma bolsa"

Juli Poggio volvió a estar en el centro de la escena mediática por sus ocurrentes declaraciones. Esta vez, la artista habló de los futbolistas y la vida que llevan las botineras, generando repercusiones y la contestación de Nicole Neumann, quien fue pareja de Fabián Cubero y conoce del tema.

La opinión de Nicole Neumann sobre los dichos de Juli Poggio

Fiel a su estilo, Juli Poggio se sinceró sobre la posibilidad de estar en pareja con un futbolista. Lejos de esquivar la pregunta que le hicieron sus compañeros de stream, la joven respondió sin filtros: “No podría ser botinera. Me parece, perdón con todo respeto, que los futbolistas son súper gatos. Siento que muchas minas son cornudas”. Luego, explicó el motivo: “A mí me gusta mucho ser independiente y ganar mi propia plata, no sé si podría acompañar a un jugador a cualquier lado y dejar todas mis cosas”.

Juli Poggio

Sus dichos generaron revuelo y todo tipo de reacciones. De hecho, el ciclo Puro Show (eltrece) fue en búsqueda de algunas figuras para saber qué opinaban al respecto. Entre ellas, Nicole Neumann, quien mantuvo una relación durante más de una década con Fabián Cubero y tuvo tres hijas, aportó su mirada con una postura más conciliadora.

“Uy qué fuerte", comenzó, entre risas, tras escuchar que el notero del programa replicó los dichos de Juli Poggio. Acto seguido, la empresaria cosmética se mostró en desacuerdo con ella y profundizó: "Me parece que en nada hay que meter a todos en la misma bolsa, no siempre es todo tan literal, siempre hay excepciones. No hay que meter a todos en la misma bolsa en ningún rubro, no está bueno”.

Nicole Neumann

Qué dijo Nicole Neumann sobre la fama de infiel que rodea a los futbolistas

Al ser consultada sobre la fama de infieles que suele rodear a los jugadores, Nicole Neumann reconoció haber escuchado ese tipo de versiones, aunque fue clara al respecto: “Sí, he escuchado, pero no es en todos”. Luego, la modelo amplió su reflexión y aseguró: “De hecho, me parece que esas cosas pasan en las parejas de todos los rubros. Es más una cuestión del ser humano”.

Nicole Neumann

Tras ser súper clara con sus opiniones, Nicole Neumann también fue consultada por las mujeres que deciden postergar su carrera para acompañar a sus parejas en el exterior. “Me parece que muchas lo hacen, pero creo que es algo que una hace por la familia, porque tu marido tiene que ir a trabajar afuera. Pero es algo que también le pasa a un diplomático o al CEO de una empresa”, respondió asegurando que esto puede darse en otras profesiones y que van más allá del mundo futbolístico.

Por último, Nicole Neumann cerró su reflexión poniendo en valor el acompañamiento dentro de la pareja: “Si la mujer acompaña me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso”. De esta manera, Nicole Neumann se diferenció de Juli Poggio y salió al cruce tras asegurar que los futbolistas son "gatos" y las mujeres "cornudas". Sin vueltas, la top model contestó: "No hay que meter a todos en la misma bolsa".