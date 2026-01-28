Julieta Ortega: "Cuando llegue la primera novia de mi hijo y no me guste como se viste, se me va a notar"

En la era donde la cancelación en redes sociales está a flor de piel, los usuarios no perdonaron una polémica declaración que realizó Julieta Ortega en el programa de streaming Soñé que Volaba de Olga. En una distendida charla, la reconocida actriz habló de su faceta más íntima como “madre de un varón” y reveló cómo actuaría como suegra. Las declaraciones de la hija de Palito Ortega rápidamente se viralizaron y generaron fuertes críticas, ya que algunos tildaron su comportamiento como “egoísta” y “posesivo”.

El exabrupto de Julieta Ortega que le costó caro en web

Este martes 27 de enero, Julieta Ortega realizó un acto sincericida que no fue perdonado en la web. Durante una entrevista donde abordó temas de actualidad, facetas de su vida familiar y situaciones que envolvieron su nombre en los últimos días, la artista apeló a la honestidad brutal, a la ironía y a la autocrítica para revelar sus emociones como mamá de un hombre. “No hay nada peor que la mamá de un varón”, exclamó una productora del ciclo, sin imaginar el desenlace de la charla. “A veces tienen como un vínculo raro, como posesivo. ´¡Mi bebé, mi bebé!´”.

Julieta Ortega | Instagram

La actriz, madre de Benito fruto de su relación con Iván Noble, hizo referencia a los fantasmas que la atormentan al imaginarse recibiendo a su nueva nuera. “También es verdad que, como madre de un varón, tengo que decir que cuando llegue la primera novia, hay algo como que... Por ejemplo, si no me gusta cómo se viste, se me va a notar”, reveló sin pelos en la lengua despertando de inmediato la reacción de sus interlocutores.

“¡No podés ser tan superficial”, señaló el conductor anonadado ante la inesperada respuesta. Esta afirmación fue analizada por los panelistas y puesta en debate teniendo como eje las contradicciones personales y los prejuicios elaborados durante su maternidad.

Julieta Ortega y Benito | Instagram

Julieta Ortega se comparó con Victoria Beckham

Para defender su postura y justificar su respuesta, Julieta Ortega se apoyó en el escándalo protagonizado por la familia Beckham. “O sea, tal vez la razón por la cual rechacé tanto la figura de Victoria Beckham es porque me siento un poco ella... Como todo lo que uno rechaza. Uno odia lo que cree que es un rasgo de uno. Un rasgo de m.... de uno”.

Ante la insistencia de que puntualizara algo sobre lo que no toleraría de la futura pareja de su heredero, disparó tajante: “Que se vista mal”. Acto seguido, describió: “O sea, que ande de remera, sí, pero no podría evitar decirle ‘capaz te podrías cambiar los zapatos’. Eso temo que me pase”.

Rápidamente, este fragmento de la entrevista se viralizó en las plataformas de interacción social, desatando una fuerte grieta entre los usuarios. Mientras unos celebraban su humor ácido y su acto de sinceridad, otros señalaron con dureza su exabrupto y hasta se animaron a aconsejarle que no repita mandatos sociales, que priorice la felicidad del joven y que trate a su pareja “como le hubiera gustado que la traten a ella”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Julieta Ortega saca a relucir las discrepancias que tiene con el adolescente de 19 años. Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, la hija de Palito Ortega contó que Benito quiere ser preparador físico. “Yo no puedo creer que el hijo de una actriz y un músico quiera ser personal trainer. ¿De dónde salió?”, indicó. Finalmente concluyó esperanzada: “Y estoy totalmente segura de que se va a olvidar de eso en breve. Y va a terminar haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros. Es rarísimo... No sé, ¿por qué tan lejos nuestro?”.

NB