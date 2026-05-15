La angustia de Eva Bargiela por su hijo, Faustino: "Me dan ganas de llorar"

Eva Bargiela atraviesa una de las etapas más lindas e intensas de su vida junto a su hijo Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. En las últimas horas, la artista sorprendió a todos al revelar un aspecto sensible de la maternidad que la derrumba por completo.

El miedo de Eva Bargiela con su hijo

En una entrevista reciente en el programa de streaming "Que alguien le avise" de La Casa, Eva Bargiela compartió sentimientos muy profundos y emotivos respecto a su hijo Faustino y el paso del tiempo. La pareja de Gianluca Simeone, no pudo esconder su angustia por ese tema.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su hijo Faustino//Archivo

En este contexto, la modelo confesó que, en un momento de reflexión, las emociones la sobrepasaron y terminó llorando. "Me da ganas de llorar", afirmó con sinceridad, y explicó que una de las cosas que más la angustia es pensar en cómo será la vida cuando Faustino sea adulto mayor y ella ya no esté.

Eva Bargiela y su hijo//Archivo

Eva Bargiela no pudo ocultar su angustia por su hijo Faustino

Eva Bargiela reveló que le duele no estar en toda la etapa de su hijo. "El otro día me puse a llorar porque me di cuenta que cuando Faustino sea viejo, yo no voy a estar para ayudarlo", comentó y agregó: "Cuando sea un viejito con bastón, yo no voy a poder estar con él".

Para la conductora, la idea de no poder acompañar a su hijo en sus momentos importantes en la vejez, cuando ya no tenga la fuerza necesaria, le resulta desgarradora. "Les juro que me dan ganas de llorar otra vez, es triste. Ya estoy sufriendo por algo que va a pasar en 80 años", manifestó.

Eva Bargiela y su hijo//Archivo

Su amiga y compañera en el programa, Sofi Jujuy, fue la primera en responder a estos sentimientos, resaltando la importancia de vivir el presente y enfocarse en el amor diario. Ella le sugirió a Eva Bargiela que valore el momento actual y que aproveche cada oportunidad para demostrarle a Faustino cuánto lo ama y lo acompaña en su crecimiento. "Está bueno que tengas conciencia y registro de hoy para en tu presente darle todo el amor que puedas, acompañarlo, ayudarlo, estar ahí cuando te necesite", dijo Sofi, en un mensaje de apoyo.