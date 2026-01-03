Adiós al total black: la China Suárez combina encaje y botas para una cita nocturna en Estambul

Desde que Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi regresaron a Estambul sin sus hijos, la pareja hace alarde de sus salidas a exclusivos restaurantes y se muestran más unidos que nunca. Tal es así que es el ex de Wanda Nara el encargado de difundir, mediante sus redes sociales, el imponente look de la actriz, el cual rompe con las estructuras y va en búsqueda de asentar su estilo propio.

La China Suárez apuesta al estilo romántico para conquistar a Mauro Icardi

Luego de haber sido criticada en la cena de Año Nuevo por haberse -colocado presuntamente- mal el vestido de alta costura, la China Suárez fue por más y sorprendió a todos sus seguidores con una apuesta propia con un sello romántico. Para ello, combinó dos piezas y formó un estilo único y sumamente tentador en este año 2026.

China Suárez | Instagram

De acuerdo a las imágenes que compartió el futbolista en su cuenta Personal de Instagram, los tortolitos asistieron a un sofisticado local gastronómico donde compartieron una velada doble: por un lado, cenaron bajo la luz de las velas, y por el otro, contemplaron el mar y las embarcaciones al lado de una fogata, sentada en un sillón sobre un tejido nórdico en un espacio súper íntimo.

Las postales muestran a una artista completamente distendida volviendo a apostar por una camisa color marfil de mangas largas de encaje que combina bordados, guipur y transparencias sutiles construyendo un vestuario que gira en torno a la dulzura y la sofisticación. En cada brazo, se podía ver como el diseño se volvía acampanado aportando movimiento y textura.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el lazo negro a la altura del cuello de la blusa que aportó contraste y un aire vintage, marcando un sello sostenido en el tiempo por la cantante. El mismo estilo mostró en reiteradas oportunidades; incluso estando en pareja con otras personas del medio.

China Suárez | Instagram

Las botas de cuero que resaltaron el outfit de la China Suárez

Uno de los ejes transversales que caracteriza a la China Suárez respecto a la moda, es su capacidad de reinventar looks y renovar estilos sin perder su impronta. Es por esta razón que decidió darle su pincelada vistiendo unas botas de caña alta de cuero negro con múltiples hebillas y cordones de lado a lado.

Sus uñas, lucieron a tono con su camisa rompiendo el esquema del total black y aportando un toque sobrio y liviano a un estilo que habla por sí solo. A modo de cierre, eligió un peinado al natural con cabello suelto y lacio. Además, el maquillaje se caracterizó por llevar colores nudes en sus labios, máscaras de pestañas para afirmar la mirada y un poco de rubor en sus mejillas, logrando así un enfoque más suave y sutil o, como dicen las expertas en moda, un look beauty.

Caption

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que azotan a Turquía, la China Suárez utilizó un tapado con piel de piel sintética, destacándose por su diseño elegante y moderno ideal para lucir espléndida aún en época de frío extremo. Más allá de las salidas románticas y las increíbles vistas nocturnas de la ciudad turca, la actual novia de Mauro Icardi dejó en claro que puede captar la atención de los expertos en moda por su jugada combinación de piezas que juntas funcionan de manera sofisticada y atemporal.

NB