La China Suárez reveló los celos de Mauro Icardi y los planteos por su trabajo: “Yo no soy una persona fácil”

La China Suárez volvió a abrir la puerta a su intimidad sentimental y laboral. En una reciente entrevista con Puro Show, la actriz habló con total naturalidad sobre cómo Mauro Icardi, su pareja, transita las escenas más 'comprometidas' de su nueva ficción, donde vuelve a protagonizar momentos de desnudez y acercamientos con otros actores.

Qué dijo la China Suárez sobre los celos de Mauro Icardi y los planteos por su trabajo

La artista explicó que, dentro de la pareja, aprendieron a conversar todo lo relacionado al trabajo y a los límites que cada uno necesita para sentirse cómodo. “Estando en pareja es una negociación constante. Todo en general. Uno ve hasta dónde cede, qué es lo que al otro le molesta o le hace mal”, expresó. Y aunque aclaró que a Icardi no le generan conflicto los desnudos en pantalla, sí admitió que hay algo que al futbolista le cuesta más: los besos. “Nosotros hablamos todo. Yo soy una persona con bastante carácter, no soy una persona fácil de llevar”, agregó.

Según relató, desde el inicio él fue honesto sobre sus sensaciones: “Me dijo: ‘No voy a poder con los besos’. Fue su primera impresión”. Aun así, la actriz remarcó que eso nunca derivó en un pedido explícito de frenar un proyecto. “No me pasó. Ahora me llegaron algunos trabajos y lo charlamos como pareja, pero no es algo que sea definitivo. Fue más una exageración de Mauro en ese momento”, aclaró, dejando en claro que sus decisiones profesionales siguen dependiendo de ella.

Suárez también describió cómo vive estas escenas desde su propio lugar. Aunque lleva años de carrera, confesó que el proceso sigue siendo incómodo. “A mí el tema de los besos siempre me costó. Las escenas de sexo y de besos son incómodas, para todos. No es algo que se repita 20 veces porque nadie quiere estar ahí más de lo necesario”, aseguró.

Además, desmontó la fantasía de que esos rodajes son glamorosos o sensuales: “Hay una fantasía con eso, pero no. Es un ambiente donde tiene que reinar el respeto”. Para ella, la clave está en la comunicación previa con su compañero de escena: “Che, hasta acá sí, hasta acá no”. También mencionó la importancia de los pequeños cuidados: “Dar un beso de ficción no es chapar. Pensás en todo: en el aliento, en tu compañero. Si sabés que tenés una escena así, te lavás los dientes justo antes. Es respeto básico”.

Por último, la China Suárez celebró la incorporación de los coordinadores de intimidad, una figura cada vez más presente en las producciones actuales. “Antes tenías que hablar todo directo con el director. Ahora hay alguien que es intermediario y te cuida. Eso es buenísimo”, destacó. Sobre sus desnudos en la nueva serie que llegará a eltrece, la actriz bromeó: “Ya me conoce todo el país, no pasa nada”, dando cierre al tema con humor.