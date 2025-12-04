Juana Repetto se cansó de las críticas y expuso a las seguidoras que hablaron de la salud de su hijo, Toribio. La actriz no pudo ocultar su enojo después de que la acusaran de no vacunar al nene y afirmó: "Tiene todas las vacunas del calendario al día".

La furia de Juana Repetto después de que la acusaran de no vacunar a su hijo

Después de compartir que su hijo Toribio estaba atravesando un mal momento de salud, Juana Repetto enfrentó una ola de comentarios que la descolocaron. Entre los mensajes, hubo seguidoras que sugirieron que el nene no tenía las vacunas correspondientes, lo que provocó la rápida y contundente reacción de la actriz.

A través de sus historias de Instagram, Juana Repetto explicó: “Con respecto a Toro, no les quiero dar el diagnóstico porque justamente quiero evitar lo que pasó en una historia que lo vieron jugando al fútbol. No sé por qué, todas dieron por hecho que no está vacunado y que Toro tiene mononucleosis”. Acto seguido, aclaró: “Yo en este momento estoy tranquila porque tiene todas las vacunas del calendario al día. Por otro lado, no tiene mononucleosis”.

Juana Repetto habló de la salud de su hijo Toribio

Después de despejar los rumores, la actriz habló del estado de salud del nene de 9 años. “Me quedo con lo que me dijo su médico y con cómo yo lo veo a él, que está bárbaro. No para hacerme la misteriosa ni mucho menos, apenas tenga el alta yo les cuento todo”, expresó. También explicó por qué decidió no dar detalles sobre el diagnóstico: “La manera de cuidarme es no exponer lo que tiene para que ustedes no me cuenten cosas que yo hoy prefiero no saber y no tener en el radar”.

Juana Repetto y Toribio

Con esta aclaración, Juana Repetto buscó llevar calma y, al mismo tiempo, marcar un límite frente a las especulaciones que suelen multiplicarse en redes sociales. Fiel a su estilo sincero y directo, la actriz reafirmó que prioriza el bienestar de su hijo por encima de cualquier comentario y dejó en claro que, cuando llegue el momento, será ella misma quien cuente lo necesario.