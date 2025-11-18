Juana Repetto recibió un duro diagnóstico durante su embarazo y mostró el miedo que pasa: “No me siento segura”

Juana Repetto está viviendo unas semanas de alegrías y cambios, mientras se adapta nuevamente a su tercer embarazo. La actriz sorprendió a todos, tras su separación de Sebastián Graviotto, al anunciar que esperaba a su segundo bebé junto a su expareja. Sin embargo, el momento se tiñó de gris al recibir un duro diagnóstico médico. Tras el mismo, se mostró asustada y compartió sus sentimientos con sus seguidores de Instagram.

foto Juana embarazada

El miedo de Juana Repetto tras el diagnóstico: “No me siento segura”

Juana Repetto generó preocupación a sus seguidores al confirmar que estaba pasando un mal día en el embarazo. Si bien los problemas cotidianos se resolvieron con el correr de las horas, la actriz, que está en 28 semanas de embarazo, reveló que un duro diagnóstico médico le provocó miedo por su contexto y por cómo se lleva adelante este tierno proceso. En sus historias de Instagram, se sinceró y habló del mal día que pasa.

“Estoy asustada con toda la situación. La persona que empezaba hoy en casa no vino. No me siento segura estando sola, además de verme obligada a hacer un montón de cosas que no debería”, reveló la actriz e influencer. De esta manera, reflexionó sobre su actualidad: “Me empiezo a hacer la cabeza, empiezo a sentirme mal y flashear cosas por qué me asusto y… bola de nieve. Mañana será otro día”.

La publicación de Juana Repetto en Instagram.

El duro diagnóstico de Juana Repetto

Juana Repetto fue tendencia en redes sociales, cuando reveló un duro diagnóstico que le dieron en medio de su tercer embarazo, y que la obligaba a mantener reposo parcial durante toda esta última etapa. Según explicó en un video de su Instagram, la influencer explicó que se encuentra descansando por indicación médica debido al acortamiento de su cuello uterino, una medida preventiva para reducir el riesgo de complicaciones.

“No quiero que nadie se asuste, ni se alerte con esto. En mi caso particular, mi cuello se fue acortando y mi obstetra me indicó este seguimiento. Hay otros casos en los que esta cirugía no trae absolutamente ningún problema y se puede tener un embarazo completamente saludable y normal”, escribió junto al video donde contaba su caso en específico. De esta manera, recalcó que ella llevaría a cabo los consejos de su médico, pero recomendó hacerse los estudios para todas aquellas personas que pueden estar viviendo una situación similar.

Juana Repetto.

Este duro diagnóstico llevó a que sus miedos y preocupaciones crecieran con el correr de las semanas, y se le acumularan con malos días, donde su entorno no ayuda a llevar calma. A pesar de esto, Juana Repetto se mostró contenta con todo lo que vive en su día a día, y dispuesta a seguir adelante. Sus seguidores no dudaron en mandarle mensajes de apoyo, al mismo tiempo que le daban sus propios consejos para mantener la calma y poder sobrellevar la situación lo mejor posible.

A.E