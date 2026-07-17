Así fue el tenso cruce entre el MALBA y el Museo del Prado antes de la final del Mundial: duelo de artistas y un meme de Lionel Messi

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se trasladó al mundo del arte. A través de las redes sociales, el Museo del Prado y el MALBA protagonizaron un creativo ida y vuelta en el que utilizaron obras de sus colecciones para destacar los valores que, según cada institución, llevaron a sus selecciones hasta el partido decisivo.

Museo el Prado y MALBA

Lo que comenzó como una serie de publicaciones terminó convirtiéndose en un intercambio que rápidamente llamó la atención de los usuarios. Mientras el museo español apeló a los grandes maestros de la pintura clásica, el argentino respondió con obras contemporáneas y un guiño especial a Lionel Messi, alimentando un duelo cultural que trascendió el fútbol.

El Museo del Prado destacó las virtudes de España con obras clásicas

El Museo del Prado abrió la propuesta con una publicación titulada "En 10 palabras: por qué España está en la final del Mundial de Fútbol 2026". A partir de allí, compartió distintas pinturas de su colección intervenidas con conceptos como Humildad, Ilusión, Motivación, Armonía, Esfuerzo, Estrategia, Lucha, Superación, Camaradería y Prudencia.

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La selección de palabras estuvo acompañada por obras emblemáticas del arte clásico europeo, construyendo un relato basado en el esfuerzo colectivo, la disciplina y la tradición.

La respuesta del MALBA incluyó un guiño a Lionel Messi

Horas después, el MALBA respondió con una propuesta similar bajo el título "En 10 palabras: por qué Argentina está en la final del Mundial 2026". En este caso, las obras de arte contemporáneo fueron acompañadas por términos como Aguante, Mística, Corazón, Amistad, Pueblo, Memoria, Coraje, Ritmo, Locura y Messi, una referencia directa al capitán de la Selección.

Meme Lionel Messi

El intercambio continuó con un meme protagonizado por Lionel Messi, sumando un tono más distendido a la conversación entre ambas instituciones. Así, el cruce entre el MALBA y el Museo del Prado convirtió la previa de la final del Mundial en un diálogo entre arte, cultura e identidad nacional, demostrando que el partido también se juega fuera de la cancha.