Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, reveló su secreto para participar en los Juegos Olímpicos

La participación de Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, en los Juegos Olímpicos 2026 marcó la cumbre de una meta que persiguió durante años. Lejos de quedarse únicamente con la notoriedad que implica ser hijo de la reconocida modelo y del empresario Alejandro Gravier, el atleta logró construir un camino propio en el esquí alpino, consolidando su presencia en competencias internacionales de élite y posicionándose como una de las jóvenes promesas más firmes del deporte argentino en esta disciplina. En este marco, brindó detalles de cómo fue que llegó a representar al país en los JJ.OO de invierno Milán–Cortina 2026.

Tiziano Gravier, perseverancia y disciplina

En ese contexto, Tiziano Gravier compartió detalles de su recorrido en los Juegos Olímpicos de febrero durante una entrevista en Almorzando con Juana (Eltrece), ciclo conducido por Juana Viale. Allí, el atleta de 24 años habló sobre la exigencia que implicó sostener un objetivo tan lejano en el tiempo y explicó que su preparación no fue improvisada, sino planificada con mucha paciencia y constancia. Según relató en la mesaza, cada temporada se propuso desafíos cortos que le permitieran acercarse de manera gradual a la meta mayor, que consistía en llegar en condiciones óptimas a la cita olímpica.

Tiziano Gravier | Instagram

De acuerdo con su testimonio, la planificación a largo plazo fue uno de los pilares fundamentales de su crecimiento en la disciplina. Durante años, sostuvo un esquema de entrenamiento que no solo apuntaba a mejorar el rendimiento físico, sino también a fortalecer la resistencia mental frente a la presión de las competencias de alto nivel. En ese sentido, remarcó que pensar en un objetivo ubicado a varios años de distancia puede resultar abrumador, pero al mismo tiempo motivador. “Por eso, todo este tiempo estuvo marcado por esa meta. Es algo muy loco preparar un objetivo que está a cuatro años de distancia; parece increíble cuando finalmente llega el momento”, expresó.

A lo largo del proceso, sus emociones jugaron un papel central. El esquiador reconoció que convivió con sentimientos intensos, desde el entusiasmo por cumplir su sueño hasta el temor lógico que genera enfrentarse a escenarios de máxima exigencia. Por esta razón, abrió su corazón y manifestó que debió aprender a convivir con la ansiedad y la presión, entendiendo que esas emociones forman parte natural del deporte de alto rendimiento. También destacó la importancia de contar con profesionales y personas cercanas que lo ayudaron a ordenar sus pensamientos y mantener el foco en los objetivos.

Tiziano Gravier | Instagram

Tiziano Gravier valoró el apoyo de sus seres queridos

Otro de los aspectos que subrayó Tiziano Gravier fue el valor del respaldo humano que lo rodeó en cada etapa. Para el hijo mayor de Valeria Mazza, el acompañamiento de su entorno fue determinante para sostener la motivación en los momentos más exigentes. “Creo que lo sentí diferente especialmente por la cantidad de apoyo que recibí. Sentí mucho acompañamiento a mi alrededor, tanto de mi equipo como de la gente cercana”, destacó.

A su vez, señaló que, si bien cada competencia suele ser significativa para un atleta, en esta oportunidad sintió una energía distinta, marcada por la confianza y la unión de su equipo. “Sentí un respaldo muy fuerte, como una unión muy grande, una verdadera sensación de comunidad. Era como sentir que mi equipo estaba dispuesto a todo por lograr el objetivo”, relató al describir el clima que se generó a su alrededor.

Además, hizo hincapié en la magnitud del evento y buscó encarar la experiencia con la mentalidad de una competencia más. Esa estrategia le permitió evitar que el peso de la expectativa afectara su desempeño. Sin embargo, admitió que el contexto general hacía imposible ignorar la relevancia del momento, por lo que debió trabajar especialmente en su fortaleza interna para mantener la concentración y responder de la mejor manera en cada prueba.

Finalmente, Tiziano Gravier se mostró agradecido por todo el recorrido que lo llevó hasta ese escenario internacional y destacó que la experiencia superó sus propias expectativas. Reconoció que, más allá de los resultados, el aprendizaje y el crecimiento fueron logros tan valiosos como cualquier meta obtenida. “Fue una experiencia increíble y estoy muy contento por todo lo vivido”, finalizó.

NB