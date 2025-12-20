Zaira Nara reveló su receta de brownies rápidos de hacer y que son ideales para la cena navideña: listo en 25 minutos y pocos ingredientes

La cuenta regresiva para la Navidad ya comenzó, y con ella, la planificación de los menús festivos que buscan sorprender a la familia y amigos. En medio de la vorágine de las celebraciones, salió a la luz una receta de Zaira Nara donde comparte un secreto culinario que promete aliviar la presión de los postres: una receta de brownies increíblemente rápidos de preparar y que requieren una lista de pocos ingredientes. La modelo, conocida por su elegancia y estilo, mostró su faceta pastelera, dejando a sus seguidores atónitos ante la sencillez de su propuesta dulce para estas fiestas.

El poste infalible de Zaira Nara para sorprender en esta Navidad

A medida que nos adentramos en la semana más importante del año para quienes celebran la Navidad, la atención se centra no solo en el plato principal, sino también en esos toques dulces que coronan la Nochebuena. En este marco, salió a la luz un postre propuesto por Zaira Nara -cuando recién daba a luz a Malaika- y presentó una solución perfecta para quienes desean impresionar sin pasar largas horas en la cocina. Estos brownies no solo son deliciosos, sino que se destacan por su ejecución en tiempo récord, prometiendo estar listos para servir en tan solo 25 minutos de horno.

Zaira Nara | Instagram

La simplicidad es la clave de esta receta, un reflejo quizás de la practicidad que la experta en moda aplica a su agitada vida profesional. Para elaborar esta tentación chocolatosa, solo se necesita reunir un puñado de elementos básicos.

Ingredientes:

- 2 huevos

- 2 yemas

- 240 gramos de azúcar

- 150 gramos de chocolate

- 120 gramos de manteca

- 75 gramos de harina

- 125 gramos de nueces

Elaboración:

El proceso de elaboración, tal como lo compartió Zaira Nara requiere pocos pasos. En un principio, se deben batir los huevos, las yemas y el azúcar hasta alcanzar el punto "a punto blanco", logrando una mezcla aireada y pálida. Esta acción asegura la esponjosidad característica del brownie.

Una vez lograda la base, se procede a la integración del sabor principal. Se debe derretir el chocolate junto con la manteca hasta obtener una mezcla homogénea y brillante, la cual se incorpora suavemente a la mezcla realizada previamente. Para concluir, se añaden la harina tamizada y las nueces, mezclando lo justo y necesario para integrarlas sin desarrollar demasiado el gluten, lo que mantendría la textura densa y húmeda que se busca.

El paso final antes del horno es verter la preparación en un molde previamente enmantecado. Aquí es donde la espera se acorta drásticamente. La menor de las hermanas Nara recomendó hornear a 180°C por un tiempo que oscila entre los 25 y 30 minutos. Es crucial vigilar el punto de cocción: deben quedar firmes por fuera pero ligeramente húmedos en el centro para asegurar.

Receta de Brownies de Zaira Nara | Instagram

La revelación de esta receta realizada por Zaira Nara es un aporte práctico y delicioso para las mesas navideñas. Además, dejó en claro que no es necesario complicarse para ofrecer un postre rico y pedido por todos. Con pocos ingredientes y un tiempo de cocción récord, se puede replicar este éxito dulce y cerrar la cena festiva con broche de oro.

NB