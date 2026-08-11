Las increíbles vacaciones de Marisa Andino y su esposo, Marcelo Velcoff, en Mallorca

La conductora Marisa Andino disfrutó de unos días inolvidables junto a su esposo, Marcelo Velcoff, en las paradisíacas playas de Mallorca. A través de sus redes sociales, ella compartió postales únicas que reflejaron cada detalle de esta romántica escapada por la isla más grande de las Baleares. El matrimonio recorrió rincones mágicos, degustó platos típicos y aprovechó al máximo un merecido descanso bajo el sol europeo. Los seguidores celebraron cada publicación y acompañaron virtualmente este recorrido tan especial.

Marisa Andino y su marido Marcelo Velcoff en Mallorca

Las vacaciones de Marisa Andino: playas cristalinas y calles soñadas

Durante su estadía, la pareja exploró diversos arenales y quedó cautivada por los paisajes naturales de la región mediterránea. Tal como aclaró la conductora en su posteo, visitó el lugar por primera vez hace más de 20 años y se enamoró por completo de este destino turístico.

Marisa Andino disfrutó de playas cristalinas.

Las imágenes mostraron aguas totalmente transparentes, sombrillas de paja pintorescas y pececitos de colores que nadaban muy cerca de la costa. Además, ambos caminaron por la zona y destacaron que la temperatura del mar permitía quedarse allí durante horas entre más de 200 calas con encanto propio.

Los recorridos por tierras españolas incluyeron Alcudia, una ciudad amurallada con callecitas muy estrechas. También visitaron la maravillosa Catedral y el centro de la ciudad, disfrutando de la arquitectura local. En cada postal, la pareja posó sonrientes mientras descubrían los atractivos urbanos y los puestos callejeros.

Marisa Andino recorrió lugares históricos.

Marisa Andino y pasión por los sabores locales

La gastronomía típica ocupó un lugar privilegiado en la bitácora de viaje de la pareja durante su paso por Europa. En una de las fotografías compartidas por la conductora sobresalió un exquisito pulpo a la gallega acompañado de papas y abundante pimentón.

Marisa Andino disfrutó de la gastronomía local.

Asimismo, el matrimonio visitó mercados tradicionales donde abundaban los coloridos puestos de fruta fresca, piñas y limones que decoraban el ambiente. Sin dudas, la travesía combinó relax y los mejores sabores, coronando la publicación con un sentido "¡Gracias Universo!!". De esta manera, Marisa Andino coronó unos días soñados donde la desconexión y el amor se convirtieron en los verdaderos protagonistas.