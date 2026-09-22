El secreto de Leo Montero y María Laura Tedesco para ser "novios eternos"

Leo Montero se consolidó como uno de los conductores de televisión más carismáticos y reconocidos, destacando siempre por su versatilidad y su fuerte compromiso con el activismo por los derechos de los animales. Por el otro, María Laura Tedesco, conocida afectuosamente como «Malu», posee un perfil más reservado pero igualmente influyente, desempeñándose con éxito como asesora de imagen y vestuarista en el medio audiovisual. Esta talentosa dupla cruzó sus caminos en el 2004 en los pasillos de un canal deportivo, dando inicio a una historia de amor que ya supera las dos décadas juntos. A pesar de haber contraído matrimonio formal en 2009, ambos rechazaron los mandatos sociales tradicionales para mantener intacta la química del principio, definiendo su sólido vínculo actual bajo el concepto de ser novios eternos.

Leo Montero, María Laura Tedesco

La historia de amor de Leo Montero y María Laura Tedesco

El romance entre Leo Montero y María Laura Tedesco comenzó a gestarse en el 2004, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en los pasillos de TyC Sports, señal televisiva donde él trabajaba y lugar al que ella asistió para acompañar a una amiga. El flechazo fue inmediato y dio paso a un noviazgo sólido que se consolidó rápidamente ante la mirada del público. Cinco años después de aquel encuentro inicial, la pareja decidió formalizar su unión y contrajo matrimonio civil el 3 de diciembre de 2009.

La celebración consistió en una boda íntima y relajada que reunió a un selecto grupo de cien invitados, compuesta principalmente por familiares directos y sus amigos más cercanos del medio. Fieles a su estilo descontracturado, evitaron las fiestas multitudinarias y los protocolos rígidos para priorizar un festejo auténtico donde la música, el baile y los afectos reales fueron los verdaderos protagonistas de la noche.

Leo Montero y María Laura Tedesco

Con el paso de las décadas, consolidaron un hogar con una dinámica propia que rompe con las estructuras tradicionales del matrimonio rioplatense. La pareja decidió no tienen hijos y enfocaron toda su energía afectiva en un proyecto familiar centrado en el bienestar animal. Tanto el conductor como la asesora manifiestan su amor siendo activistas por los derechos y la adopción responsable. Es por eso que su núcleo más cercano está constituido por una familia multiespecie que completan con devoción junto a sus dos perros adoptados.

Estos animales no solo comparten cada rincón de la casa, sino que ocupan un rol central en la rutina diaria de la pareja, transformándose en sus compañeros de vida inseparables. A través de este esquema de convivencia basado en el respeto mutuo, la libertad individual y el amor por sus mascotas, lograron construir una estructura afectiva inquebrantable que se mantiene intacta desde el primer día.

La familia de Leo Montero y María Laura Tedesco

El secreto de Leo Montero y María Laura Tedesco para ser "novios eternos"

Para consolidar un vínculo inquebrantable que ya supera las dos décadas, Leo Montero y María Laura Tedesco desafiaron de forma consciente los mandatos culturales tradicionales del matrimonio. Lejos de las imposiciones sociales que asocian el éxito conyugal con la expansión familiar, ellos forjaron su armonía diaria sobre sus propias prioridades. El secreto detrás de su capacidad para mantenerse como novios eternos reside precisamente en haber preservado al máximo su tiempo a solas, su flexibilidad para planificar y un esquema de convivencia centrado en el bienestar mutuo, lo cual se potenció drásticamente al consolidar su rotunda elección de no tener hijos.

Leo Montero y María Laura Tedesco

Durante una entrevista a Intrusos en el 2021, el conductor rompió el tabú mediático y reflexionó: "Por ahí la gente que tiene hijos termina separada porque la vida de los hijos los lleva puestos, o supongo que tiene que ver con eso. En todo caso fue una decisión totalmente nuestra no ser padres". De esta manera, reafirmó la plenitud afectiva que experimentan en su rutina diaria al declarar: "No tuvimos hijos por decisión propia y estamos muy felices así. En la manera nuestra de vivir, a veces decimos que si tuviéramos un hijo cambiaría mucho, y no estuvimos dispuestos hasta ahora a cambiar". Al correr el deseo de la paternidad, blindaron su romance protegiendo una libertad compartida que los mantiene tan unidos como el primer día.

Leo Montero y María Laura Tedesco

Las últimas vacaciones románticas de Leo Montero y María Laura Tedesco

Este 2026, Leo Montero y María Laura Tedesco volvieron a celebrar su amor con un romántico e infaltable viaje de descanso. Fieles a su tradición de regalarse momentos a solas para nutrir su vínculo, el conductor y la vestuarista armaron las valijas y se trasladaron hacia Miami. Durante esta escapada, la pareja aprovechó al máximo el cálido clima norteamericano para relajarse de forma descontracturada. En las postales, se los observa disfrutando de íntimas jornadas bajo el sol en las extensas playas de South Beach, posando sonrientes con el mar de fondo y compartiendo el clásico mate.

Además de los días de arena y mar, aprovecharon las noches para realizar paseos urbanos, mostrándose muy cómplices y con looks informales mientras recorrían exclusivas zonas comerciales de la ciudad. Alternando estos paseos a solas, la gastronomía local y el descanso costero, la pareja reafirmó que el secreto de su éxito reside en compartir pasiones, y dejaron en claro su admiración por el otro, sobre todo con con un divertido ida y vuelta en redes sociales, donde el conductor comentó: "Facherisima for ever".

Las últimas vacaciones románticas de Leo Montero y María Laura Tedesco

De esta manera, desafiando los mandatos tradicionales a base de respeto, viajes compartidos y sus propias reglas de convivencia, la pareja demuestra que no existen recetas únicas para el amor. Manteniendo intacta la complicidad del primer día, Leo Montero y María Laura Tedesco consolidan su gran secreto para ser, de verdad, unos novios eternos.

A.E