Lejos de su familia, así recibió el Año Nuevo Mirtha Legrand en Mar del Plata

La emblemática figura de la televisión argentina Mirtha Legrand volvió a convertirse en noticia en la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando recibió el Año Nuevo en Mar del Plata, lejos de su familia más cercana en Buenos Aires pero acompañada por un entorno selecto de amistades y allegados que compartieron una celebración especial.

A los 98 años, Mirtha Legrand recibió el Año Nuevo en Mar del Plata con una fiesta a puro brillo, música y baile

En el salón principal del prestigioso hotel Costa Galana, la conductora de 98 años vivió una velada vibrante y festiva para despedir el año pasado y dar la bienvenida al 2026 con energía y alegría. Con un vestido blanco decorado con pedrería y espejos —una elección de estilo que reflejó su vitalidad característica— Mirtha no solo disfrutó de la noche, sino que también se mostró en su mejor forma física y con el carisma que la ha definido a lo largo de décadas.

Fiesta, música y camaradería en La Feliz

La celebración, que fue descrita por quienes asistieron como un momento de verdadera camaradería y celebración de la vida, incluyó una cena especial pensada para la ocasión. Entre los presentes estuvieron figuras vinculadas al ámbito de la hotelería, periodistas y amigos de la conductora, como Claudia Álvarez Argüelles, presidenta del grupo familiar del hotel, junto con su esposo y familiares cercanos; además del periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, acompañado por su esposa.

Con su inconfundible estilo, Mirtha Legrand brindó por un año lleno de salud

La noche estuvo ambientada con música que mantuvo a los invitados en movimiento hasta bien entrada la madrugada, con un ritmo que osciló desde la cumbia hasta clásicos populares, en un ambiente cálido y distendido. En diversos momentos de la fiesta, Mirtha se unió a la pista y sostuvo objetos luminosos de cotillón, disfrutando del ritmo y de la compañía.

Durante la velada, la conductora se mostró emocionada y con una actitud positiva. En un breve discurso frente a los invitados, expresó: “Vamos a disfrutar de esta noche, a ver el show, a bailar… vamos a esperar el Año Nuevo con todo el amor y el optimismo, y yo quiero tener un país maravilloso”, palabras que resonaron entre quienes la rodeaban y reflejaron su deseo de un futuro próspero para todos.

Ausencia familiar y planes futuros

Aunque Mirtha estuvo lejos de su núcleo familiar inmediato en Buenos Aires, su entorno estuvo lleno de afecto y figuras cercanas que acompañaron su celebración. En parte, la ausencia de algunos de sus familiares más directos en la fiesta marcó la diferencia, pero esto no impidió que la diva viviera una noche memorable en La Feliz.

La elección de Mar del Plata para esta celebración no es casual: la conductora de televisión siempre ha tenido un vínculo afectivo con la ciudad costera, a la que considera su refugio veraniego y que la ha visto desarrollar temporadas de programas y eventos estacionales a lo largo de los años.

De hecho, este festejo de Año Nuevo se suma a un contexto más amplio para Mirtha, ya que planea continuar con su actividad televisiva desde Mar del Plata durante la temporada de verano: se espera que en los próximos días comience a grabar los primeros de cuatro programas especiales que forman parte de la grilla de verano, consolidando su presencia en la pantalla pese al paso del tiempo.

La energia de los 98 años

A punto de cumplir 99 años el próximo 23 de febrero de 2026, Mirtha Legrand demostró una vez más que su vitalidad y disposición para celebrar la vida no han disminuido. Su festejo de Año Nuevo en Mar del Plata fue más que una simple fiesta: fue una declaración de estilo de vida, un momento de encuentro social y un adelanto de lo que será una temporada cargada de proyectos y encuentros con su público.

