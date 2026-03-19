Lejos del fútbol, el exitoso nuevo negocio de Rolando Schiavi

Tras una extensa trayectoria en el fútbol argentino, Rolando Schiavi decidió dar un giro en su vida profesional y alejarse definitivamente de las canchas. Ídolo de Boca Juniors y con paso por Newell's Old Boys, el exdefensor dejó una huella marcada por su personalidad fuerte y su rol clave en la última línea.

Rolando Schiavi lejos del fútbol

Con el retiro ya consolidado, Rolando Schiavi encontró una nueva pasión lejos del fútbol, el mundo del vino. Así nació un proyecto que combina su historia personal con una propuesta de calidad, marcando el inicio de una etapa completamente distinta, pero igual de ambiciosa.

Así es el vino de Rolando Schiavi

Rolando Schiavi lanzó su propia etiqueta llamada “Último Hombre”, un nombre que remite directamente a su posición dentro de la cancha. El proyecto, que comenzó en 2021, refleja no solo su vínculo con el deporte, sino también una búsqueda por trasladar esa identidad a una nueva industria.

El nuevo negocio de Rolando Schiavi

El vino se produce en el reconocido Valle de Uco, una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del país. La primera línea incluyó dos variedades de la cosecha 2018: un Malbec y un blend, ambos desarrollados con un fuerte enfoque en la calidad y el detalle.

Un proyecto con amplia proyección

Lo que comenzó como un emprendimiento casi íntimo, rápidamente se transformó en un negocio con gran proyección. El primer lote del vino de Rolando Schiavi, de apenas 2.000 botellas, se agotó en poco tiempo, impulsado en gran parte por la difusión en redes sociales y el interés que generó entre sus seguidores.

Un vino con la impronta de Rolando Schiavi

Actualmente, Rolando Schiavi lleva adelante este proyecto junto a Eusebio Guiñazú y un equipo de socios que supervisan cada etapa del proceso productivo. Con una identidad bien definida y una propuesta que combina tradición y experiencia, el exdefensor demuestra que su espíritu competitivo sigue intacto, ahora enfocado en consolidarse dentro de una nueva cancha: la del mundo vitivinícola.