Después de despedirse del tenis profesional, Diego “Peque” Schwartzman comenzó a explorar nuevos caminos lejos de las canchas. En esta etapa, el exdeportista se embarcó en un proyecto familiar vinculado con la gastronomía: Entre Tres Café, un emprendimiento que comparte con sus hermanos y que está próximo a abrir sus puertas en Buenos Aires.

Peque Schwartzman comenzó una nueva etapa profesional

La novedad se conoció a través de las redes sociales de Eugenia De Martino, esposa del extenista, quien compartió una imagen del equipo detrás del proyecto y algunos detalles del espacio. Junto a la fotografía, dejó un mensaje de felicitación y anticipó la apertura con una frase que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Muy prontito”.

Entre Tres Café, el nuevo emprendimiento familiar del Peque Schwartzman

El local de Peque Schwartzman estará ubicado en Honduras 4944, en la Ciudad de Buenos Aires, y ya comienza a mostrar algunos detalles de su identidad. En las imágenes que circularon se pueden apreciar paredes claras, detalles en azul y muebles de madera, una combinación que forma parte de la propuesta del espacio.

Entre Tres Café, el nuevo emprendimiento familiar del Peque Schwartzman

Una de las cosas que más llamó la atención fue Bob, el perro de la familia que se convirtió en la imagen del café. Su ilustración aparece en un cartel luminoso, donde se lo ve con una gorra negra. Además, el propio exdeportista compartió una fotografía de su mascota dentro del establecimiento y explicó el lugar que tendrá en el proyecto: “Bob es la imagen del café”. También anticipó que quienes se acerquen podrán encontrárselo con frecuencia: “Y a ella la van a ver seguido si vienen a tomar cafecito”.

La nueva etapa de Diego Schwartzman después del tenis profesional

El proyecto llega después de una etapa importante en la vida de Peque Schwartzman. En febrero de 2025, se despidió del tenis profesional frente al público argentino, luego de una carrera en la que consiguió cuatro títulos ATP y alcanzó las semifinales de Roland Garros. Además, en 2020 llegó a ocupar el puesto número ocho del ranking mundial, el mejor de su trayectoria.

Bob, será la imagen del café de Diego Schwartzman

Ahora, lejos de la competencia y de las exigencias del circuito, el Peque Schwartzman apuesta por un emprendimiento que tiene un componente especial: hacerlo junto a su familia. Mientras avanzan los preparativos para la apertura de Entre Tres Café, el proyecto ya empieza a tomar forma y suma a Bob como uno de sus protagonistas. La cuenta regresiva para recibir a los primeros clientes ya está en marcha.