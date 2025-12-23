La llamativa decisión de Sofía Gonet tras la polémica con Homero Pettinato

Luego del escándalo que protagonizaron Sofía Gonet y su expareja Homero Pettinato con acusaciones de por medio, la participante de Masterchef Celebrity tomó una drástica decisión que rápidamente se volvió noticia en las redes sociales. Sus seguidores quedaron sorprendidos y se preguntan cómo se encuentra la joven.

El descargo de Sofía Gonet luego de su escandalosa pelea con Homero Pettinato

Sofi Gonet comenzó en las redes sociales pero fue su noviazgo con Homero Pettinato lo que elevó su perfil mediático. Ya separada del joven, la influencer compartió capturas de pantalla donde se veía el trato que recibía de su expareja y esto generó repudio contra él ya que se dirigía hacia ella de forma despectiva. Lo cierto es que el locutor no se quedó de brazos cruzados y también mostró los insultos y amenazas que recibía de su parte.

Todo este contexto violento se habría iniciado porque La Reini se enteró que Homero estaba a los besos con otra chica, por lo que decidió encararlo ya que estaban retomando su relación. Sin embargo, él le negó que esto fuera cierto y le explicó que se trataba de una amiga a la que no veía hace tiempo.

Homero Pettinato y Sofía Gonet

Los mensajes expuestos en Instagram y las acusaciones cruzadas causaron una gran polémica que terminó afectando la imagen pública de ambos. Por esta razón, Sofía Gonet decidió publicar un descargo, este martes 23 de diciembre, para anunciar que se tomará un descanso del mundo virtual. “Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar”, escribió actual concursante de MasterChef Celebrity.

Además, agregó a corazón abierto: “Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”. Sus palabras llamaron la atención en las miles de personas que siguen su contenido beauty en Instagram y se pusieron de su lado en el conflicto con Homero Pettinato. Asimismo, se preguntaron si esta decisión de bajar su perfil se extenderá a su participación en el reality de cocina conducido por Wanda Nara en Telefe.

La llamativa decisión de Sofía Gonet tras su polémica con Homero Pettinato.

Lo cierto es que lo que se sabe es que la modelo continúa en el formato y que está en plenas grabaciones. De esta manera, la llamativa decisión de Sofía Gonet tras la polémica con Homero Pettinato tiene que ver con retirarse por un tiempo de las redes sociales y priorizar su salud mental.

Escándalo entre Sofi Gonet y Homero Pettinato: denuncias de amenazas, filtración de chats y el motivo de su última pelea

Este sábado 13 de diciembre estalló un nuevo y explosivo capítulo en la conflictiva historia entre Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato. La polémica se desató luego de que comenzara a circular una imagen del conductor de Olga muy cerca de otra joven, en una actitud que provocó la furia de su ex. Es que, según difundió la cuenta de Instagram Lo Más Popu, el humorista habría estado “a los besos” con una chica en el Centro Cultural Konex.

La imagen no pasó inadvertida para la influencer, quien reaccionó con una batería de historias en Instagram que dejaron a todos sin palabras. Lejos de mantenerse en silencio, Sofi decidió exponer capturas de chats privados que, según ella, corresponden a intercambios con su ex pareja cuando aún estaban juntos. En esos mensajes, el hijo de Roberto Pettinato la habría insultado con términos como “gato cascoteado” y “mala persona”, además de lanzarle duras acusaciones vinculadas a la forma en la que conseguía pasajes en primera clase para viajar al exterior.

Escándalo entre Sofi Gonet y Homero Pettinato



Las publicaciones generaron un fuerte impacto entre sus seguidores. En las capturas también podían leerse las respuestas de Sofi, visiblemente angustiada y enojada. “Mala persona vos, enfermo. Me volviste loca con tus adicciones de mier..., desaparecés todo el tiempo y mentís sin parar”, escribió la ex participante de MasterChef Celebrity, dejando al descubierto el nivel de tensión que atravesaba la relación.

Pero eso no fue todo. Sofi Gonet también reveló cuál habría sido el detonante de la última pelea antes de la separación definitiva. “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total”, lanzó sin filtros contra su ex.

El escándalo no tardó en escalar y, frente a la fuerte repercusión mediática, Homero Pettinato decidió romper el silencio. A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, el conductor dio su versión de los hechos y apuntó directamente contra su expareja.

Escándalo entre Sofi Gonet y Homero Pettinato

“Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí”, comenzó diciendo, visiblemente afectado. Según explicó, la imagen que desató la polémica fue malinterpretada: “Me sacaron una foto con una amiga ayer, viendo una banda, y dijeron que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”.

En su descargo, Pettinato se refirió puntualmente a los chats que Sofi decidió hacer públicos y reconoció el tono de sus mensajes, aunque aseguró que fueron una reacción ante situaciones previas. “Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente”, aclaró.