Valeria Mazza sobre su rivalidad con Claudia Schiffer: “Yo no quería ser la doble de nadie”

Valeria Mazza supo construir una carrera internacional en un mundo tan competitivo como exigente. Convertida en una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel global, su nombre atravesó pasarelas, campañas y portadas durante los años dorados de la moda. Sin embargo, el camino al éxito también estuvo marcado por comparaciones y etiquetas que, lejos de resultarle cómodas, la pusieron frente a uno de los desafíos más personales de su recorrido.

En una charla distendida y honesta para Zodiac, el podcast de la revista española Vanitatis, la modelo recordó cómo fueron sus inicios en la escena internacional, cuando empezó a sonar fuerte junto a otros grandes nombres de la época. En ese contexto, el parecido físico con Claudia Schiffer dio lugar a una rivalidad mediática que Valeria nunca buscó, pero que se instaló con fuerza en el imaginario de la prensa especializada.

Valeria Mazza

Valeria Mazza y una etiqueta incómoda

“Fue de público conocimiento que cuando empecé a aparecer, todo el mundo nos comparaba”, contó Mazza con sinceridad. Según relató, al principio esa situación generó cierta incomodidad y tampoco ayudó el vínculo inicial entre ambas. “No hubo buena onda, porque yo no era muy de su simpatía… y también yo no quería ser la doble de nadie”, explicó, dejando en claro que su mayor preocupación era perder identidad en medio de la exposición.

Para Valeria, el desafío no pasaba por competir, sino por diferenciarse. Desde el comienzo tuvo claro que su objetivo era construir un camino propio, con su estilo, su personalidad y su manera de habitar la moda, sin quedar atrapada en comparaciones ajenas.

Valeria Mazza y la mirada que da el tiempo

Con los años, aquella tensión inicial fue quedando atrás. El trabajo compartido, los viajes y los encuentros frecuentes terminaron generando una relación más distendida. “Después empezamos a compartir tanto que se acostumbró a verme y pegamos buena onda”, recordó Valeria, ya desde un lugar mucho más relajado y sin rencores. “Hace unos años nos volvimos a reencontrar, ya sentadas las dos en primera fila de un desfile, y tenemos muy buena relación”, agregó.

Claudia Schiffer y Valeria Mazza

Hoy, con la perspectiva que dan las décadas y una carrera consolidada, Mazza mira esa etapa como parte de un aprendizaje inevitable. Lejos de las etiquetas y las rivalidades forzadas, celebra haber sabido sostener su identidad y su lugar en la industria. Con serenidad y orgullo, Valeria Mazza confirma que nunca quiso ser la copia de nadie, sino una figura con luz propia que dejó huella en la historia de la moda internacional.