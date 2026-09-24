El look sastrero de Florencia Bas, la mujer de Ricardo Darín, ideal para mujeres +55

Florencia Bas acompañó a Ricardo Darín durante su estadía en San Sebastián, donde el actor participa de las actividades del Festival Internacional de Cine. Desde la ciudad española, la diseñadora compartió algunas postales de su paso por el festival y entre ellas mostró una propuesta de moda que llamó la atención por su equilibrio entre elegancia y comodidad.

Ricardo Darín y Florencia Bas

Para una salida de día, la diseñadora eligió un traje sastrero blanco de lino de Etiqueta Negra Mujer, compuesto por un blazer y un pantalón palazzo. La elección resulta especialmente interesante porque toma dos prendas clásicas de la sastrería y las lleva a un registro mucho más relajado a partir de los accesorios. El resultado es una combinación que puede servir de inspiración para mujeres que buscan una alternativa sofisticada y actual para un evento de día, una celebración o incluso un civil.

El total white de Florencia Bas

El conjunto elegido por Florencia Bas tiene como protagonistas al blazer de lino y al pantalón palazzo, dos piezas que funcionan en conjunto por compartir el mismo género y color. La estructura del blazer aporta el carácter de la sastrería, mientras que el pantalón, de silueta amplia, suma movimiento y hace que el outfit se vea más liviano.

Florencia Bas se robó todas las miradas con un total white

El blanco también juega un papel importante. Al tratarse de un tono luminoso y fácil de combinar, permite construir un estilismo sofisticado sin necesidad de sumar demasiados elementos. El encaje aporta una textura diferente y evita que el total white resulte demasiado uniforme. Al mismo tiempo, suma un detalle femenino sin transformar el conjunto en una propuesta excesivamente formal.

El detalle que transforma el look de Florencia Bas: zapatillas y un clutch rosa

El elemento que termina de cambiar la lectura del conjunto de Florencia Bas son las zapatillas. En lugar de recurrir a sandalias, stilettos o zapatos de vestir, la esposa de Ricardo Darín eligió un calzado más informal que baja la formalidad del traje y lo lleva hacia un estilo urbano y contemporáneo. La elección es especialmente interesante porque permite mantener la elegancia de la sastrería sin resignar comodidad. Las zapatillas generan un contraste con el blazer y el pantalón palazzo y hacen que el conjunto resulte más descontracturado, una alternativa que puede funcionar muy bien para una salida de día.

El detalle que elevo el estilismo de Florencia Bas

El otro gran detalle del estilismo de Florencia Bas aparece en el accesorio: un clutch rosa fuerte que rompe con el predominio del blanco. El bolso introduce un toque de color preciso y evita que el total white se vea demasiado uniforme, sin competir con la estructura del traje. De esta manera, el look de la diseñadora resulta una referencia interesante para mujeres +55 que buscan incorporar sastrería a su vestuario sin caer necesariamente en combinaciones demasiado clásicas