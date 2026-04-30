Cuadros, cuero y aires retro: el impactante outfit otoñal de Matilda Salazar que vas a querer copiar

Matilda Salazar sorprendió con cuadros, cuero y aires retro en un impactante outfit otoñal que marca tendencia en 2026. La elección de prendas y la combinación de accesorios se integraron en un conjunto que refleja un look entre lo clásico y lo moderno, logrando una propuesta versátil que marca la estética de temporada y anticipa un estilo que se consolida.

El impactante look otoñal de Matilda Salazar que marca la tendencia de la temporada

Con un increíble look con Cuadros, cuero y aires retro, Matilda Salazar sorprendió con un outfit otoñal que se convirtió en referencia de estilo. La combinación de piezas cuidadosamente seleccionadas refleja una estética equilibrada que se adapta a la temporada. La propuesta se integra con elementos que se destacan por su combinación entre clásico y moderno.

Matilda Salazar

A través de sus redes sociales, la hija de Luciana Salazar sorprendió a todos con un atuendo que generó una ola de comentarios, destacando su elección. La propuesta se construyó a partir de un pantalón amplio de cuadros en tonos beige, marrón y rojo, que aporta un aire retro y se convierte en el eje del estilismo.

El look de Matilda Salazar se completó con una blusa blanca de mangas largas y abullonadas, que aporta volumen y delicadeza. Sobre ella, un chaleco sin mangas en color bordó introduce un contraste elegante y actual, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Esta superposición de prendas destaca por la manera en que cada pieza se integra en el conjunto.

Matilda Salazar

El calzado elegido son unas botas en tono beige, con suela gruesa y detalles metálicos que refuerzan la impronta urbana del look. El uso de cuero en este accesorio aportó modernidad, mientras que la tonalidad clara mantiene la armonía con el resto de la paleta cromática. Su elección de calzado se convierte en un complemento clave que suma personalidad y funcionalidad.

Matilda Salazar marca las prendas clave que son tendencia para la temporada de otoño

En el look que utilizó Matilda Salazar, los accesorios también juegan un papel importante. Los lentes de sol de marco blanco introdujeron un guiño moderno y desenfadado, aportando un detalle distintivo que acompañó la estética general. Este elemento, junto con el cabello largo y suelto, reforzó la idea de un look pensado para el día a día.

Matilda Salazar

La elección de cuadros como protagonista, el uso de cuero en el calzado y los toques retro en la silueta convirtieron este outfit en una propuesta atractiva y coherente. El equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo se reflejó en cada detalle, desde la selección de prendas hasta la manera en que se combinan los accesorios.

El estilo otoñal de Matilda Salazar se caracteriza por la integración de tendencias que dialogan entre sí. Los cuadros aportan un aire retro, el chaleco bordó introduce un contraste actual y las botas de cuero refuerzan la impronta urbana. La elección de estos elementos por parte de la pequeña generó un conjunto versátil que puede adaptarse a diferentes contextos.

Matilda Salazar

Matilda Salazar mostró cómo cuadros, cuero y aires retro pueden convivir en un mismo outfit otoñal. La propuesta se consolidó como una referencia de estilo que integra comodidad, diseño y coherencia visual. El resultado fue un look que marca la tendencia de esta temporada y refirma el lugar de la pequeña como referente de la moda infantil.

VDV