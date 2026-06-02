Cómo fue la escandalosa separación de Reina Reech y Nicolás Repetto: todo lo que no sabías

Reina Reech es una de las bailarinas más importantes de la Argentina. Su belleza y talento la convirtieron en uno de los nombres más destacados del mundo artístico y una de las figuras más carismáticas desde los años 80. Nicolás Repetto es uno de los conductores de televisión más icónicos de la Argentina. Su estilo descontracturado, elegante y agudo para entrevistar marcó durante las décadas de 1980, 1990 y principios de los 2000 en la televisión.

Ambos personajes marcaron en la misma época y se volvieron figuras de relevancia para el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Es por eso que su historia de amor también traspasó el tiempo, y sigue siendo una de las más recordadas. Sin embargo, entre el silencio mutuo, ocurrió también su sorpresiva separación que llevó a que se crearan diversas y escandalosas teorías alrededor de las razones por las cuales tomaron tajante decisión.

Reina Reech, Nicolás Repetto

Un flechazo inmediato y un amor intenso: la historia de Reina Reech y Nicolás Repetto

A mediados de la década de los 80, Reina Reech se encontraba en pareja con el actor Raúl Taibo, muy amigo de Nicolás Repetto. Es por eso que ambos protagonistas de esta historia de amor comenzaron a frecuentar círculo de amigos desde su auge en los medios de comunicación. El conductor se enamoró desde el comienzo de la modelo, pero esperó pacientemente a que terminara su relación con Taibo para hacer su jugada.

En el verano de 1985, cuando comenzaba a haber rumores de separación con el actor, y mientras Reina hacía teatro en Mar del Plata, Repetto volvió a acercarse. Este gesto comenzó con su conexión romántica y, meses más tarde, tras la ruptura de la bailarina con Taibo, Nicolás no perdió el tiempo. En una tarde de mates, le declaró su amor, sellando el comienzo de su historia. Oficializaron su romance en 1986, y mantuvieron seis largos años de convivencia e intenso sentimiento. Al ser dos figuras públicas de gran importancia, su relación llamó la atención de todos y se volvió de las favoritas de la época. Sin embargo, a pesar de que sus seguidores adoraban su romance, en el interior comenzó a haber una separación se terminaría de confirmar en 1992.

Reina Reech, Nicolás Repetto

Lejos de los escándalos, la separación de Reina Reech y Nicolás Repetto

Reina Reech y Nicolás Repetto sellaron su amor no con una boda o un civil digno de los grandes personajes mediáticos que eran en aquel momento. El 28 de junio de 1988 nació su única hija en común, Juana Repetto, quien marcó el comienzo de una familia que se mantiene incluso en la actualidad. Sin embargo, en medio del silencio y la paz mediática que ambos hacían notar, confirmaron su separación en 1992. El suceso sorprendió a todos sus fanáticos, quienes habían apostado a que ambos se encontraban felices con el otro, y los rumores comenzaron a salir.

Los medios de comunicación trataron esta noticia como una de las separaciones más impactantes de la época, dado el enorme peso de ambos en la televisión argentina. Algunos hicieron circular mitos sobre infidelidades de ambas partes o dudas sobre la paternidad del conductor sobre Juana. Sin embargo, los protagonistas se mantuvieron en hermetismo irrompible, y, años más tarde revelaron la verdad.

En muchas entrevistas, Reina Reech destaca a Nicolás Repetto y asegura que mantiene una excelente relación con él. “No sé si fue el amor de mi vida, tuve muchos amores y cada uno tuvo su lugar. Hubo distintos momentos, distintas relaciones y diferentes formas de vivir el amor en cada una de ellas”, expuso en una entrevista con Juan Etchegoyen. De esta manera, muchos le dieron motivo al final de su romance por desgastes de la pareja y desilusiones amorosas. Finalmente, se conoció que la separación se dio en términos pacíficos, permitiéndoles consolidar una excelente relación familiar como padres divorciados a lo largo de los años.

Reina Reech, Nicolás Repetto

Juana Repetto, la hija en común de Reina Reech y Nicolás Repetto: unión familiar y enseñanza de familia ensamblada

“Sigo admirando a los padres de mis hijos, porque los elegí y me parecen grandes personas, más allá de que no haya funcionado la pareja. Tengo muy buena relación con Nico y con Pablo”, decretó en esa misma entrevista Reina Reech. En este sentido, Juana Repetto es el perfecto ejemplo de cómo la relación de la bailarina con Nicolás Repetto terminó en un buen trato y sigue manteniéndose fuerte, incluso con el correr de los años.

Los medios de comunicación y la propia influencer dejan en claro que ambas celebridades son padres presentes y le enseñaron, desde un comienzo, a disfrutar de las familias ensambladas que se forman con las nuevas apuestas románticas. Por un lado, Reech formó un romance con Pablo Lena, con quien tuvo un hijo: Bautista. Sin embargo, se separó también del actor, manteniendo una buena relación. Por el otro, en 1994, Repetto cayó flechado por Florencia Raggi, con quien comenzó a salir y en la actualidad siguen juntos. Ellos tuvieron dos hijos, Renata y Francisco, que se volvieron fuertes compañeros de Juana.

Reina Reech, Nicolás Repetto

La realidad de la separación entre Reina Reech y Nicolás Repetto viene de la mano del silencio mediático y el buen trato en la intimidad. El suceso fue todo un escándalo en el momento, dada la sorpresa de sus seguidores y los medios de comunicación, que habían apostado a la exitosa y joven pareja. Sin embargo, ellos lograron mantener un trato cordial y una crianza de su hija en común basada en la confianza y en entender el bienestar de las familias ensambladas.

A.E