Ibiza volvió a convertirse en el destino elegido por Milagros Brito (45), su pareja, Agustín Garavaglia (40), y sus hijos para disfrutar del verano europeo.

Las mejores fotos de Delfina García Moritán de vacaciones con su familia en Ibiza

Entre días de playa, paseos en yate y encuentros con amigos, la familia aprovechó el receso para bajar el ritmo y compartir unas vacaciones en uno de sus lugares favoritos del Mediterráneo.

Con el mar como escenario permanente, el viaje combinó jornadas de relax, caminatas por algunas de las callecitas más exclusivas de la isla y largas sobremesas al aire libre. El clima distendido acompañó cada uno de los planes, con tiempo para disfrutar en familia, reencontrarse con amigos y dejar por unos días las obligaciones de la vida cotidiana.

Milagros Brito junto a Agustín Garavaglia y sus cuatro hijos.

La pareja también encontró momentos para compartir de a dos durante una navegación en su yate, mientras los hijos de la empresaria, Santino (22) y Delfina García Moritán (20), Asia Borges (16) y Francesca Garavaglia (7), disfrutaban de distintas actividades al aire libre.

La más pequeña del grupo protagonizó una de las escenas más tiernas de la estadía al dejarse mimar por su tío, Jorge Brito (47), hermano de su mamá, durante uno de los paseos, en una jornada que transcurrió entre baños de mar, charlas y paisajes de ensueño.

Así fueron las vacaciones de Milagros Brito en Ibiza.

Fundadora y presidenta de Grupo Vizora, empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios, Mili consolidó una destacada trayectoria empresarial sin resignar el lugar central que ocupa su familia.

La empresaria supo combinar sus responsabilidades profesionales con una vida en la que sus hijos son protagonistas, reservando cada período de descanso para compartir experiencias, viajar y crear nuevos recuerdos junto a ellos.

La menor del clan, Francesca, fue la mimada de su tío Jorge.

Como ocurre desde hace varios años, Ibiza volvió a ofrecer el escenario ideal para combinar descanso, naturaleza y vida al aire libre. Entre el azul intenso del mar, las playas de arena clara, la navegación, la gastronomía y los atardeceres que distinguen a la isla, la estadía transcurrió sin apuros, con el foco puesto en disfrutar de los afectos, compartir tiempo de calidad y renovar energías antes del regreso a la rutina.

Una escapada donde el verdadero lujo pasó por la posibilidad de estar juntos y aprovechar cada momento en familia.