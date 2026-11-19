Matías Martin compartió con sus seguidores una serie de imágenes de sus vacaciones en Barcelona junto a su hijo Alejo y mostró algunos momentos especiales de la escapada. Entre recorridas por lugares emblemáticos, paseos por la playa, paisajes urbanos y escenas de complicidad, el conductor abrió el álbum familiar y dejó ver todas las actividades que padre e hijo realizaron en tierras catalanas.

Todo lo que hicieron Matías Martín y su hijo Alejo en Barcelona en imágenes

A través de sus redes sociales, Matías Martin mostró un poco de la privacidad de su viajes y publicó un carrete de fotografía que retrató distintas experiencias junto a su hijo Alejo. Las postales combinaron atractivos turísticos de Barcelona con momentos culturales y cotidianos.

Matías Martin y su hijo Alejo en Barcelona//Instagram

Uno de los escenarios elegidos por padre e hijo fue la emblemática Sagrada Familia. Allí el periodista y el joven posaron frente a la imponente construcción, uno de los principales símbolos arquitectónicos de Barcelona. Además, los Martin aprovecharon a caminar por las tradicionales calles empedradas y recorrer las zonas comerciales, donde se mezclaron con el movimiento característico del lugar.

Matías Martin en Barcelona//Instagram

Sin embargo, el viaje no estuvo dedicado exclusivamente al turismo. Entre las fotos se observa que hubo lugar para expresiones artísticas. En una de las postales, Alejo aparece tocando la guitarra, mientras el atardecer barcelonés completa el paisaje de fondo. En otras de las instantáneas, el joven aparece caminando bajo una estructura iluminada y también, contemplando una obra de arte.

Alejo, el hijo de Matías Martin en Barcelona//Instagram

Por su parte, Matías Martin se mostró leyendo un libro mientras contemplaba una vista panorámica de la ciudad. La escena transmitió tranquilidad y permitió apreciar otra manera de vivir el viaje: sin apuros, dedicando tiempo a pequeños placeres y a observar el entorno histórico. Como suele pasar con todos los turistas que conocen España, las playas no faltaron, en ese sentido, el periodista y el joven recorrieron las soñadas zonas costeras. Allí los dos posaron con mucha sonrisa, complicidad, aire libre y mates.

Matías Martin en Barcelona//Instagram

Matías Martín contó el detrás de su viaje a Barcelona y sus exparejas reaccionaron

Junto a las imágenes, Matías Martin eligió acompañar la publicación con un mensaje cargado de emoción. “Jornadas catalanas que acarician el alma y sacuden el corazón. Todo es risa y asombro. Y charla profunda y sincera”, escribió, poniendo el acento en las experiencias que compartieron durante la escapada.

Matías Martin y su hijo Alejo en Barcelona//Instagram

Además, el periodista hizo referencia al significado especial que tiene este viaje después de atravesar un período complicado. “Conectados construyendo las historias que les vas a contar a los tuyos después de un año que no fue fácil. Nos lo merecemos. ¡Salud!”, agregó.

La publicación recibió numerosos gestos de cariño de sus seguidores, entre ellos el de Natalia Graciano, la madre de Alejo, quien le dedicó un mensaje directamente al joven: “Te amo”, acompañado por emojis de corazones. Por su parte, Nancy Dupláa, madre de su hijo mayor, Luca, también reaccionó a la publicación con un like.

Matías Martin y su hijo Alejo en Barcelona//Instagram

Entre paisajes, música, mate y caminatas, Matías Martin mostró una versión más íntima de sus días en Barcelona. Un viaje en el que las postales turísticas quedaron en segundo plano frente a lo verdaderamente importante: el tiempo compartido con su hijo y la posibilidad de construir recuerdos juntos.