El verdadero detrás de escena de la separación de Nancy Duplaá y Matías Martin tras 2 años juntos

La vida de los famosos siempre está marcada por momentos de brillo y también por episodios que, aunque en su momento parecen irreparables, terminan formando parte de su historia personal. Este es el caso de la ruptura entre la reconocida actriz Nancy Dupláa y el periodista Matías Martin, una relación que duró aproximadamente dos años y cuyo final estuvo rodeado de circunstancias que hoy, con perspectiva, revelan un panorama más complejo de lo que se conocía públicamente.

Qué pasó entre Nancy Dupláa y Matías Martin para llegar a poner fin a su historia de amor

Nancy Dupláa y Matías Martin se conocieron a finales de los años 90, en un momento en que ambos estaban en pleno ascenso en sus carreras. Nancy, con papeles memorables en éxitos como "Montaña Rusa" y "Verano del 98", había logrado consolidar su presencia en la televisión, mientras que Matías comenzaba a destacarse en el mundo del periodismo deportivo en radio. La química entre ellos fue inmediata y, en poco tiempo, su relación se convirtió en una de las historias más comentadas del medio.

Nancy Dupláa, Matías Martin y su hijo Luca//Instagram

El amor entre ellos parecía sólido, y en 2000, la pareja dio un paso importante: Nancy quedó embarazada. La llegada de Luca, su primer hijo, fue celebrada por todos y parecía consolidar aún más su vínculo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar durante ese mismo año. A medida que Nancy se encontraba en medio de su embarazo y en plena etapa de rodaje de una serie “Los buscas de siempre”, la relación empezó a atravesar momentos de tensión y dudas.

El giro decisivo ocurrió cuando Nancy Duplaá comenzó a tener un romance con Pablo Echarri en dicha telenovela. Ambos actores compartían escenas y, con el tiempo, surgió una atracción que terminó siendo más que compañeros de elenco. Para cuando la serie salió al aire en enero de 2000, Nancy ya había iniciado su amor con Echarri, lo que generó la ruptura con el padre de su hijo. La actriz y el actor comenzaron a hacer pública su relación y están en pareja hasta el día de hoy.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri//Instagram

Qué ocurrió después de la ruptura de Matías Martin y Nancy Dupláa

Matías Martin, por su parte, enfrentó con dolor la situación. En declaraciones a Podemos Hablar, admitió que el quiebre le afectó profundamente, especialmente teniendo en cuenta que en ese momento tenían un hijo pequeño y estaban atravesando una etapa de cambios. La ruptura con Nancy Dupláa fue definitiva, pero con el tiempo cada uno de los protagonistas rehicieron su vida.

Años después, Nancy y Pablo Echarri formalizaron su relación, con una boda en 2007 y dos hijos en común: Morena y Julián. Por su parte, Matías Martin también rehízo su camino, casándose en 2005 con Natalia Graciano, con quien tiene dos hijos, Mía y Alejo. Con el tiempo, el periodista se separó tras dos décadas juntos.

Matías Martin con sus hijos//Instagram

Hoy en día, tanto Nancy Dupláa como Matías Martin han logrado tener un buen vínculo y se mostraron juntos hace dos años en Urbana Play, cuando el periodista entrevistó a la actriz en una charla íntima y cómplice. También, su hijo en común, Luca mencionó públicamente en una de sus intervenciones en Bendita TV que mantiene una buena relación con sus padres, pero también con Pablo Echarri, la pareja de su mamá y padre de sus dos hermanos.