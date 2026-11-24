Nicole Neumann mostró en sus historias de Instagram las vacaciones junto a su esposo y su hijo en Villa La Angostura, un recorrido patagónico que difundió el lunes 23 de noviembre. Entre el lago y las montañas, fue sumando escenas de su estadía en la localidad neuquina, con Manu Urcera y Cruz como compañeros de viaje durante esos días.

El destino no es nuevo para la familia: en noviembre de 2025 había viajado a la misma localidad, y aquellas imágenes mostraban la orilla del lago y al piloto con el pequeño en brazos. Un año más tarde, el viaje suma ambientes de hotel, mesas servidas y varios looks de la modelo.

Nicole Neumann y su look tejido frente al lago

Nicole Neumann posó sobre un deck de madera con vista al agua y a un cerro cubierto de bosque, vestida con un conjunto de punto trenzado color crudo: pantalón de pierna ancha con cordón en la cintura, cárdigan apoyado sobre los hombros y musculosa acanalada gris oscuro. Completó la producción con ojotas oscuras y unos anteojos ovalados de marco metálico

Nicole Neumann, con conjunto tejido color crudo y anteojos ovalados, en el deck frente al lago.

La misma historia, dividida en dos, la muestra en primer plano, con el pelo suelto y un pulóver de trenzas del mismo tono, mientras detrás un nene aparece desenfocado, asomado a la baranda. Más abajo, hacia la orilla, se distinguen arbustos de flores amarillas y árboles que bordean el agua. El paisaje se repite en otra filmación, con el cielo despejado, el césped parejo, dos reposeras al borde de la pileta y la sombra de los árboles sobre el parque.

La mesa ocupó buena parte del material: tomates asados con hojas de espinaca, una ensalada con pollo, queso de corteza clara, zapallo asado y brócoli, un tiramisú espolvoreado con cacao y un risotto con arvejas. Los planos cerrados dejan ver la textura de cada preparación, desde la crema del postre hasta los granos de arroz.

Ensalada con pollo y queso, y risotto con arvejas.

Spa, desayuno y paisajes en las vacaciones de Nicole Neumann

Nicole Neumann también registró el desayuno: una bandeja de mimbre con fruta fresca, con gajos de naranja, uvas, frutillas y arándanos, acompañada por pequeños postres de chocolate. En la toma contigua aparecen unas piernas estiradas dentro de una bañera con agua y espuma.

El desayuno de Nicole Neumann

Los ambientes están revestidos con tablas claras. En una captura se ve un ventanal con velones de distintos tamaños sobre el piso, y en otra, un rincón con mueble bajo, tazas y una prenda blanca sobre un sillón. Antes de esas historias, la pareja de la modelo, que corre en automovilismo, había compartido una selfie con ella y su hijo durante una jornada deportiva, y los definió como su equipo.

El ambiente en el que estuvo Nicole Neumann.

En otro de los videos compartidos por la modelo, aparece recostada sobre almohadones, al lado de su hijo, que la abraza con una manopla color marfil en la mano. Sobre la imagen escribió: "Todo el día así".

Con el conjunto de punto como look central, Nicole Neumann repartió sus vacaciones en Villa La Angostura entre el lago, el spa y la mesa, junto a Manu Urcera y Cruz. Las publicaciones del 23 de noviembre quedaron como el registro de ese descanso en el sur.