Nicole Neumann reveló por qué no muestra el rostro de su hijo, Cruz Urcera

Desde que Nicole Neumann y Manu Urcera recibieron a su hijo Cruz en junio de 2024, la modelo ha vivido una de las etapas más intensas de su vida. La llegada del bebé, tan esperada y celebrada en el entorno íntimo de la pareja, también encendió la chispa de un debate en redes: ¿por qué no muestran el rostro del pequeño?

Durante las últimas semanas, Nicole decidió hablar con franqueza sobre el tema que tanto le cuestiona su público virtual. A través de una entrevista con la revista Gente, la top model aclaró que la decisión de no exponer el rostro de Cruz no es producto de una caprichosa estrategia mediática, sino de una elección consciente que ella y Manu tomaron como padres.

Nicole Neumann y su bebé, Cruz

Nicole Neumann: entre críticas y comprensión

“Hay dos bandos. Están los que critican porque no lo muestro y están los que piden verlo porque lo quieren conocer y lo entiendo”, dijo Nicole, subrayando que las redes sociales pueden ser un territorio delicado y hasta riesgoso cuando se trata de la intimidad de un niño. Para ella, esa protección es prioritaria. En su reflexión, Nicole Neumann se mostró serena pero firme: “Se tomó esta decisión. Lo importante es escucharnos a nosotros como padres”, explicó. Con esa premisa, la pareja mantiene un perfil bajo del bebé en las publicaciones de Instagram, donde el rostro de Cruz continúa siendo resguardado, pese a la impaciencia de muchos seguidores.

Nicole Neumann y una decisión sin apuros

La modelo admitió que no tienen una fecha concreta para mostrar la carita del bebé y que, de hecho, la primera vez que se lo vio fue por casualidad en una foto tomada por su hija, sin la intención de revelar su identidad. Aun así, ese gesto pasó bastante desapercibido entre los fans, lo que muestra que la familia quiere manejar el tema con naturalidad y sin presiones.

Nicole Neumann y Manu Urcera, en una postal íntima junto a Cruz, marcada por el cuidado y la ternura.

Lejos de dejarse llevar por los comentarios negativos, Nicole Neumann también destacó la importancia de respetar los tiempos de cada uno. “Lo que nosotros elegimos es cuidar su privacidad hasta que él, llegado el momento, pueda decidir por sí mismo”, sostuvo, marcando un punto claro en medio del ruido digital. Así, con honestidad y calma, la modelo reafirma su postura: el cariño por Cruz se muestra en cada gesto, cada publicación y cada decisión, aunque no siempre con la cara al descubierto.