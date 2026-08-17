Moría Casán tiene la idea deco perfecta para decorar la pared de la cama

Moria Casán muestra en su hogar cómo el diseño puede transformar un ambiente cotidiano en un espacio con identidad propia. En su casona de Parque Leloir, cada detalle refleja una búsqueda de equilibrio entre estética y funcionalidad, y el dormitorio principal se convierte en un ejemplo claro de esa intención. La propuesta que eligió para la pared de la cama combina color, textura y proporción en una composición que resalta sin caer en excesos. La artista logra que el espacio íntimo mantenga una estética equilibrada y cargada de tendencias.

Moria Casán sorprendió con una propuesta ideal para decorar la pared de la cama

Moria Casán no solo es reconocida por su trayectoria artística, sino también por el estilo personal que imprime en cada espacio de su hogar. En Parque Leloir, donde reside desde hace más de cuatro décadas, la artista disfruta de una casona rodeada de naturaleza y detalles de confort que reflejan su gusto por la estética y la comodidad. Con más de 300 metros cuadrados cubiertos y un jardín de 700 metros, la propiedad se convirtió en un verdadero refugio, con espacios exteriores que se destacan.

Moria Casán

El interior de la vivienda mantiene la misma impronta, con ambientes amplios y luminosos que combinan lujo y funcionalidad. Cada sector está pensado para transmitir una sensación de equilibrio, y el dormitorio principal es uno de los espacios donde esa intención se percibe con mayor claridad. Allí, la diva decidió aplicar una idea deco que transforma la pared detrás de su cama en un punto focal elegante y contemporáneo. El resultado es un espacio íntimo que refleja personalidad y cuidado en cada detalle.

La propuesta de Moria Casán se basa en un cabecero acolchado de gran tamaño en tono beige, con capitoné y botones que aportan textura y suavidad. Este elemento, además de brindar comodidad, genera profundidad visual y se convierte en el centro de atención del ambiente. La elección del color neutro permite que el resto de los detalles respiren y se integren de manera armónica. Por sus proporciones, aporta sensación de amplitud y refuerza la idea de hospitalidad, marcando una impronta que gana terreno.

La habitación de Moria Casán

Además, la vedette decidió pintar el ambiente en tonos tierra, un beige cálido con matices terrosos que crea contraste con el cabecero. Esta combinación evita la monotonía y eleva la percepción de altura y confort. El resultado es una composición que transmite serenidad y al mismo tiempo aporta carácter, sin necesidad de recurrir a la sobrecarga decorativa. La elección cromática refuerza la idea de equilibrio entre lo cálido y lo neutro. La pared se convierte en un soporte visual que potencia la propuesta central.

La elección de Moria Casán, un equilibrio perfecto entre cuadros, cabecero y tonos tierra

Sobre ese fondo, Moria Casán eligió colocar cuadros abstractos enmarcados en blanco. Las obras, con trazos gestuales y paleta contenida en azules, grises y dorados, rompen la uniformidad de la pared, manteniendo como punto focal el cabecero de la cama. La disposición simétrica y la distancia respecto al borde superior del respaldo logran una proporción clásica que equilibra el conjunto. La elección de piezas abstractas aporta dinamismo sin perder sobriedad.

Moria Casán

El resto de la ambientación acompaña esta decisión central. Las mesas de noche espejadas con bases de madera orgánica, las lámparas de luz cálida y la ropa de cama en tonos claros mantienen la coherencia cromática y textural. Todo gira en torno a esa pared principal, que funciona como protagonista del ambiente. La disposición del mobiliario refuerza la idea de unidad decorativa. Cada objeto cumple un rol específico dentro de la composición general.

La remodelación de la casa de Parque Leloir de Moria Casán también incluyó otros detalles que completan la propuesta. El espacio se renovó con un estilo total white, incorporando una mesa de maquillaje y espejos que van del piso al techo. Estos elementos amplían la luminosidad y refuerzan la sensación de amplitud, mientras que el blanco dominante aporta frescura y continuidad con el resto de la decoración. La combinación de tonos tierra en la pared de la cama con el blanco predominante en el resto del ambiente genera un contraste equilibrado.

Moria Casán

La propuesta de Moria Casán demuestra cómo una pared bien resuelta puede transformar por completo la percepción de un dormitorio. El cabecero acolchado, los cuadros abstractos y el fondo en tonos tierra se integran con el resto de la ambientación para crear un espacio con personalidad propia. La composición se convierte en un ejemplo de cómo el diseño puede aportar carácter sin perder simplicidad. Su elección decorativa funciona como eje visual que organiza el ambiente con detalles que marcan tendencia.

VDV