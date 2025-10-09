Muna Pauls es una de las adolescentes más populares del momento. Con una incipiente carrera en el mundo artístico, la joven de 16 años ganó gran popularidad luego de mostrar en redes sociales su gran talento para el canto, además ahora incursiona en el modelaje. Pese a su popularidad, decide resguardar cuestiones de su vida personal por fuera de sus seguidores, aunque es muy activa en redes sociales.

Este aspecto llamó la atención en las redes sociales y fue la propia Muna quien no dudó en aclarar por qué elige mantener este tipo de privacidad. Puntualmente, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls explicó el motivo por el que pese a estar de novia hace cinco meses, decide no mostrar el rostro de quien conquistó su corazón.

Muna Pauls y el profundo motivo por el que elige no mostrar públicamente a su novio

En las últimas horas, Muna Pauls realizó un intercambio con sus seguidores de Instagram mediante la herramienta de preguntas que tiene la app. De esta forma, se puede responder a las inquietudes de sus seguidores y compartir las respuestas para el resto. En este contexto, la adolescente reveló detalles de su vida que son atractivos para sus fanáticos.

Lo cierto es que una de las preguntas más recurrentes que tuvo es en relación con su vínculo amoroso. Meses atrás, la joven dio a conocer que estaba de novia, pero desde entonces, poco se sabe sobre ese joven que es su pareja. En esta ocasión, Muna respondió sobre cómo va su relación: ”Va increíble, mejor de lo que podría imaginar. Llevamos cinco meses y parece una vida entera". Además, explicó que son un gran complemento respecto a sus personalidades, mientras que el tiene calma, ella "es todo lo contrario".

"Me banca como nadie, siempre está ahí, acompañándome, incluso en las cosas más simples, somos compañeros de verdad, aprendiendo del otro, creciendo juntos, conociéndonos cada día más”, detalló al mismo tiempo que indicó que el joven le enseña a frenar y aprender a no controlar todo. "Quiero pasar la vida entera entre su tranquilidad y mi locura, pero esa mezcla es perfecta, nuestra forma de complementarnos”, confesó.

Ante esta gran declaración de amor, la joven tampoco dudó en responder sobre por qué en las fotos que comparte con su novio no se le ve el rostro. “Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir todo lo que vivo, lo que siento y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado”, contó. Y es justamente este motivo por el que respeta a su pareja, que elige mantener su espacio Y reflexionó: "No hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza". Sin embargo, no descartó que en algún momento sus seguidores puedan conocerlo.

Por este motivo, Muna Pauls decide respetar la intimidad de su novio, de quien tampoco se conoce el nombre. A cinco meses de comenzar la relación, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls demostró que se encuentra en uno de los momentos más felices, compartiendo sus días con su amor.