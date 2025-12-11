Chino, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, se sinceró sobre cómo vivió la separación de sus padres: “Yo quería que estén juntos”

La conflictiva separación entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini volvió a quedar expuesta en los últimos años, especialmente después de que el cantante le enviara una carta documento a la actriz prohibiéndole hablar de él en televisión. A más de quince años de su separación, los cruces mediáticos siguen apareciendo, y en medio de cada capítulo siempre está el Chino Agostini, que desde muy chico se convirtió en el puente, el mensajero y el sostén emocional entre sus dos padres.

Chino Agostini y Nazarena Vélez

En varias entrevistas, el joven músico dejó en claro que crecer en ese contexto le afectó más de lo que muchas veces se permitió mostrar. En “Nuevas Tardes con Denise”, contó que siempre termina “en el medio” y que esa situación lo acompañó desde la infancia. Incluso reveló que, a los 24 años, todavía le pesan los comentarios y ataques en redes sociales cada vez que el conflicto vuelve a los medios: “Me afecta lo que se dice, soy un ser humano como todos”.

Cómo fue el vínculo entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini

El vínculo entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini estuvo atravesado por peleas, desacuerdos y disputas que jamás lograron resolverse del todo. La carta documento no fue un episodio aislado, sino un capítulo más dentro de una dinámica que incluye juicios, reclamos laborales, reproches públicos y diferencias profundas sobre cómo manejar ciertos temas familiares.

Nazarena Velez

En LAM, Nazarena Vélez reveló que fue su propio hijo quien le avisó a Daniel que el programa hablaría de los conflictos judiciales del cantante, lo que desencadenó la decisión de enviarle la carta. Según la actriz, su enojo no fue porque su hijo defendiera a su padre, sino porque la situación la colocó nuevamente en un lugar incómodo

El anhelo más profundo del Chino Agostini

La declaración más cruda llegó durante una entrevista en Storytime, donde Nazarena Vélez y Chino Agostini repasaron viejos momentos. Allí, el músico abrió una herida que aún no termina de cerrar. Cuando su mamá le preguntó si sufría las discusiones entre ambos, él respondió con total honestidad: “Sí. Yo a ustedes los quería ver juntos. Siempre los quise ver juntos porque eran mis papás”.

El Chino Agostini contó que de chico le pasaba desear estar con uno o con el otro, según el día, pero que la tensión permanente lo marcó: “Me gustaba cuando se juntaban, lástima que se juntaran para discutir”. Y agregó que recién de grande pudo comprender que sus padres no podían estar juntos porque “no se entienden”, aceptando esa realidad como parte inevitable de la vida.