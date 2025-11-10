Jean Wide Leg contra deportivo chic: el duelo de looks de Pampita y Zaira Nara en un domingo clásico

Pampita y Zaira Nara son de las modelos más importantes de las redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, cada una marca su estilo personal y coincide con algunos de sus gustos en la moda. Sin embargo, también saben diferenciar sus favoritos y el look que eligen para un mismo evento. El domingo 9 de noviembre, ambas disfrutaron del Superclásico River Plate vs. Boca Juniors, en La Bombonera. Mientras que una de ellas eligió un estilo bien sporty, la otra optó por un canchero de tendencia, y así marcaron un duelo de looks que dejó comentando a sus seguidores.

Zaira Nara, Pampita

Duelo de looks: Pampita y su jean wide leg vs. Zaira Nara con el deportivo chic

Comfy y canchera: el look de Pampita

Pampita llegó a la cancha junto a sus dos hijos, para alentar a Boca en el Superclásico del domingo 9 de noviembre. Siguiendo siempre su elegancia y sofisticación, marcó un look tendencia donde la sensualidad y el minimalismo llamó la atención de todos. La camiseta azul marino estaba ajustada en un moño, en la altura del ombligo, y la misma la combinó con un jean wide leg negro. Para cerrar el atuendo, eligió unos cancheros anteojos de sol, un notable cinturón negro y unas botas brillantes, que le brindaban la comodidad para estar parada y cantando, pero lo chic de las tendencias.

Pampita

Fanática de Boca: el look de Zaira Nara

Zaira Nara sorprendió a sus seguidores al mostrarse en su faceta más deportista. Si bien es una de las modelos que más marca su amor por la sensualidad y lo cowboy, se robó las miradas de los expertos fashionistas al llegar a la Bombonera luciendo un atuendo completamente de Boca. Junto a la clásica casaca, anudada en la altura del ombligo, optó por un jogging de corte oxford con los colores del equipo. En contrario a lo que eligió su compañera de eventos, ella fue por unas zapatillas cómodas y deportivas, siguiendo con su look sporty y chic.

Zaira Nara

Pampita y Zaira Nara fueron dos de las celebridades que disfrutaron de un domingo de Superclásico, en la famosa Bombonera. Las mujeres marcaron sus propios estilos fashionistas y demostraron algunas de las tendencias más elegidas por todos, mientras gritaron y celebraron por el triunfo de su equipo. Además, compartieron evento con Dua Lipa, la cantante que decidió cerrar su experiencia en la Argentina, visitando uno de los estadios más conocidos del país.

A.E