Pampita se sinceró sobre sus hijos y su preocupación sobre el futuro: “Mi única meta es que sean buenas personas”

Carolina "Pampita" Ardohain pasó por el podcast de Marie Blanc y abrió su corazón sobre la crianza de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio —los varones que comparte con Benjamín Vicuña— y la pequeña Anita, fruto de su relación con Roberto García Moritán. Sin casette ni filtros, la conductora desnudó sus pensamientos sobre el futuro, los miedos y el verdadero sentido de educar.

Pampita confesó que sus hijos tienen distintas personalidades

Pampita: Educar con el ejemplo

Duante la charla Pampita reveló que tiene las prioridades clarísimas. Para ella, el éxito de una madre se mide en valores y bondad humana. “Creo que mi única meta como mamá es que sean buenas personas”, sentenció con una sonrisa cálida.

La empresaria apuesta al poder de la acción cotidiana como principal herramienta de enseñanza: “Sí les puedo dar el ejemplo de cómo tratar al otro, cómo enfrentar el día a día, cómo enfrentar situaciones difíciles en la vida, o les puedo dar el ejemplo de la fe que está muy presente en nuestra familia”, reveló sobre el motor que guía sus días.

Libertad absoluta y caminos propios según Pampita

Pampita habló del futuro que cree le puede esperar a cada uno de elllos: “Después ellos van a seguir su propio camino y son tan diferentes además a mí, cada uno de mis hijos, que ni siquiera sé si alguno se va a dedicar a algo del espectáculo o si van a tomar decisiones en las que yo esté de acuerdo, y eso me encanta también”, confesó entre risas cómplices.

Pampita junto a Bautista, Beltrán, Benicio y Anita

Y luego marcó la diferencia de personalidades entre sus hijos: “Son totalmente independientes de mí, sus personalidades y seguramente sus decisiones el día de mañana. Si ya a esta altura tienen libertad absoluta y yo soy una madre distinta para cada uno de ellos también, porque sé que tienen necesidades diferentes”, redondeó con absoluta naturalidad.

Así, la mirada de Pampita deja en claro que abraza la diversidad de sus hijos y apuesta siempre a la libertad con amor.