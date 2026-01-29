La nueva vida de Juan Ponce de León, el galán de Verano del 98 que dejó la televisión después de conquistar Argentina

Verano del 98 cumple 28 años de su estreno, y sigue siendo de las novelas de Telefe más recordadas por los televidentes. Sus fanáticos no dudan en publicar fotos del recuerdo o sus escenas favoritas, al igual que los actores muestran con orgullo su paso por el programa. Sin embargo, no todos los que participaron continuaron en el camino de la actuación. Juan Ponce de León, tras estar en 300 capítulos, decidió abandonar el proyecto y se dedicó por completo a su música, pasión que tenía en común con su personaje, Juan Herrera.

Verano del 98

Así es la vida de Juan Ponce de León, o Juan Herrera de Verano del 98: lejos de la actuación y enfocado en su música

Juan Herrera era el hermano mayor de Violeta y el mejor amigo de Tomás. Trabaja en una disquería que compra Sofía, de quien se enamorará perdidamente. Juan Ponce de León lo interpretó durante largos 300 capítulos, tras haber terminado la facultad de música. Sin embargo, para su vida decidió enfocarse a sus canciones personales y su carrera como solista, que aún mantiene. Verano del 98 le abrió las puertas a la fama, y él optó por continuar en el ámbito musical.

Participó como actor y músico en las películas El faro (1998), La fuga (2001) y El viento (2005), todas dirigidas por Eduardo Mignona. En 2018 lanzó su álbum debut No me esperabas, y a fines de 2019 estrenó el sencillo “Mi otro yo”, adelanto de su segundo trabajo discográfico La escasez. En sus redes sociales, superó los 40 mil seguidores que lo acompañan en todos sus proyectos, y muestra los constantes conciertos que realiza en solitario, al igual que las canciones que van estrenando de a poco.

Juan Ponce de León

¿Por que Juan Ponce de León decidió abandonar Verano del 98?

Si bien Juan Ponce de León se volvió uno de los galanes de la televisión argentina, decidió abandonar el programa repentinamente. Años más tarde, contaría el cansancio que vivió debido a la fama repentina y cómo llegó a decidirse. "Tenía 22 años, recién salía de la facultad, estaba estudiando música. Se fue dando todo naturalmente y después ya estábamos tan inmersos que no podíamos salir a la calle. Fue muy fuerte, parecíamos Los Beatles. Iban a los aeropuertos a los gritos pelados", confirmó en diálogo con Basta Chicos Podcast.

Juan Ponce de León

"Fue lindísimo por un lado y tremendo por el otro, porque perdimos el anonimato todos juntos. Había psicólogos, había gente que nos contenía, estaba bastante preparada la superproducción de Cris Morena. Pero finalmente yo quería hacer música, tenía una banda de jazz y renuncié. Aguanté todo lo que pude. Estuve casi 300 capítulos", expresó en ese mismo medio. Sin embargo, todos los 29 de enero, Juan Ponce de León comparte un recuerdo de Verano del 98, programa que aún en la actualidad lo acompaña y se muestra orgulloso de haber participado.

A.E