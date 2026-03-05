El video de la mamá de La Joaqui que sorprendió por su gran parecido con la cantante

La Joaqui es una de las cantantes más seguidas de las redes sociales. Su participación en MasterChef Celebrity y sus éxitos musicales la colocaron entre las más comentadas y observadas por todos. Sin embargo, algo que la caracteriza es el amor incondicional que tiene por su familia. Si bien protege a sus hijas de la mediatización y mantiene el bajo perfil de sus seres queridos, no duda en destacar su presencia en todos los momentos. En las últimas horas, la mamá de la artista fue parte de un divertido momento con sus nietas, y los usuarios se sorprendieron con su parecido a Joaquinha.

La Joaqui vive todos los momentos importantes con sus hijas, desde hobbies en su casa hasta el comienzo de la etapa escolar. Sin embargo, debido a sus diversos trabajos y agenda ocupada, también recibe la ayuda de su familia, sobre todo de su mamá. Es así como forma una relación muy cercana con todos, respetando el bajo perfil que ellos tienen. En las últimas horas, Shaina, una mini influencer de TikTok, compartió un divertido video con su abuela, y los usuarios quedaron sorprendidos.

En el mismo, se veía a la pequeña preparándose para el colegio, en una habitación llena de peluches. De esta manera, utiliza un audio gracioso y hace lipsync, en modo de queja de volver a clases. Mientras tanto, su abuela la ayuda a ponerse la mochila y luego se une en la broma. Los usuarios que siguen a la niña no tardaron en destacar el parecido de la mujer con la Joaqui, sobre todo por sus tatuajes en los brazos que llamaron la atención de todos.

La Joaqui y su mamá: de vivir juntas en Costa Rica a acompañarse en los proyectos

La mamá de la Joaqui crío a la cantante en Costa Rica, con el objetivo de vivir una "vida soñada" cerca de la playa. Sin embargo, a los 15 años, la artista volvió a la Argentina donde, de a poco, comenzó a triunfar en la industria musical. En todo momento, la Joaqui destaca a su mamá, sobre todo acompañándola en grandes proyectos o en la crianza de sus propias hijas. Incluso, la mujer participó en Got Talent Argentina, sorprendiendo a los fanáticos con su gran parecido físico.

Sin embargo, tanto en Instagram como en las entrevistas, Joaquinha protege a su mamá de la mediatización, resguardando y manteniendo el bajo perfil que ella tiene. A pesar de eso, la mujer se permitió vivir un divertido momento con su nieta Shaina, donde volvió a ser observada por los usuarios, que destacaron nuevamente su parecido físico con la artista.

