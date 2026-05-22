Difundieron el primer parte médico de Christian Petersen tras su internación: qué dice

Este jueves 21 de mayo se dio a conocer que Christian Petersen se encuentra internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, luego de presentarse en la guardia de la entidad con presunto cuadro de alucionaciones, según indicó Pilar Smith en LAM (América). Se trata del segundo problema de salud del reconocido chef que causa preocupación ya que a finales del 2025 permaneció internado durante 26 días, tras una descompensación mientras realizaba una actividad física en el volcán Lanin.

Tras esta recuperación, nuevamente su salud está en el foco de atención. Si bien se indicó que el círculo íntitmo de Petersen guardaría silencio ante este nuevo preocupante panorma, en los últimos minutos, el Hospital Alemán lanzó el primer parte médico sobre la internación del chef.

Parte médico de Christian Petersen

"Nos aseguran que habría ingresado por alucinaciones. Aparentemente llegó en medio de un brote y lograron estabilizarlo, pero todavía no hay parte médico", fueron las palabras de Pilar Smith en LAM al brindar información sobre la nueva internación de Christian Petersen. Además, indicó que el reonocido chef se presentó en la entidad médico acompañada de su esposa, Sofía Zelaschi.

"El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales", introdujeron, sin brindar detalles del diagnostico que tiene el chef.

A partir de esta información, se generaron diversas especulaciones sobre el cuadro que actualmente atraviesa Petersen y si está relacionada con la descompensación que lo mentuvo internado casi un mes, en diciembre pasado. Hasta el momento, la familia del paciente se mantiene en silencio pero desde la entidad donde permanece hospitalizado lanzó un comunicado.

Y continúa: En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes. El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia", El comunicado está firmado por el director médico de la institución, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454).

Este comunicado, lanzado recientemente, contiene la única información oficial acerca de la salud de Christian Petersen; sin embargo se trata de un parte médico que no detalla sobre el diagnóstico que recibió el paciente, guardando gran hermetismo al respecto.