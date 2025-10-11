Sofía Pachano confesó el delicado estado de salud que atraviesa y generó preocupación

Sofía Pachano está atravesando una de las etapas más importantes de su vida: la llegada de su primer hijo. Embarazada de cinco meses, la actriz comparte a diario el día a día de la evolución del crecimiento de su pancita. Sin embargo, no todo es color de rosas para la hija de Aníbal Pachano. Al parecer, en las últimas horas, le detectaron una enfermedad gestacional que la obligó a cambiar repentinamente su dieta.

Sofía Pachano contó cuál es el mal que la aqueja

Desde que se enteró que estaba embarazada, Sofía Pachano le comparte a sus seguidores todos los detalles de la nueva etapa que comienza a atravesar, donde se destacan los cambios físicos y los diversos estados de ánimo. Llena de antojos y los mimos de su pareja, Santiago Ramundo, la conductora se muestra muy alegre. Sin embargo, esta felicidad fue opacada por un repentino diagnóstico médico que recibió. Todo quedó registrado en su cuenta personal de Instagram donde habló a corazón abierto ante sus más de 821 mil seguidores.

Sofía Pachano | Instagram

Según los datos propiciados por la exparticipante de MasterChef, estaría transitando por una diabetes gestacional, ya que le dio mal el análisis de glucosa. Estos valores se traducen en la eliminación de azúcares y harinas de su dieta hasta que nazca su hijo. Visiblemente afectada por la noticia, manifestó: “Ya lloré un montón y puse canciones tristes en el auto, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”.

Acto seguido, aprovechó que su bebé comenzó a moverse para recurrir a su humor característico. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, exclamó dejando en claro que deberá de buscar otros métodos de nutrición libre de gluten y azúcares agregados.

Asimismo, teniendo en cuenta las deducciones y conjeturas que sacaron los usuarios sobre el último antojo que tuvo, la influencer explicó: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”. Con esta frase, dejó entrever que las malas decisiones alimenticias que adoptó la llevaron a tener severas consecuencias.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo | Instagram

Una vez más, Sofía Pachano demostró que el humor es una de las herramientas que utiliza para mostrarse resiliente frente a las adversidades. No obstante, la llegada al mundo de su heredero la tiene llena de vitalidad y alegría que deja plasmado en cada momento el desafío de enfrentarse a nuevos cambios que no sólo implican lo físico, sino ahora también, las nuevas formas de alimentarse para preservar la integridad física de ambos.

NB