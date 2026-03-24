Preocupación por Mette Marit por la necesidad de utilizar oxigeno por su enfermedad

Mette-Marit estuvo en el centro de los escándalos y polémicas a comienzos del 2026, debido a la filtración de su cercana relación con Jeffrey Epstein y al comienzo del juicio de su hijo Marius Borg. Esto provocó ciertas dudas entre los medios de comunicación y sus seguidores, en su rol como heredera al trono. Sin embargo, una complicación de salud le provocó alejarse de las actividades públicas protocolares en las últimas semanas. En medio del silencio, se filtró una imagen que muestra que la princesa necesita utilizar oxigeno por su enfermedad, provocando preocupación.

Mette-Marit

Preocupación por Mette-Marit, tras la filtración de imágenes

El silencio de Mette-Marit llegó en un momento de escándalos en su vida pública. El juicio de su hijo Marius Borg por las 30 causas en su contra y la filtración de su cercana relación con Jeffrey Epstein llegó a ponerla en el ojo de la crítica mediática. Sin embargo, desde la Casa Real, en diciembre del 2025, anunciaron que ella no aparecería en algunos eventos protocolares, debido a su delicada situación de salud, tras ser diagnosticada por fibrosis pulmonar en 2018. Para muchos, esta resultó la "excusa perfecta" para alejarse de las polémicas, pero se supo que la princesa estaría pasando por un complicado momento.

El diario noruego ‘Se og Hør’ fue el encargado de filtrar los últimos detalles que se sabe de la heredera, y mostraron una foto de ella que dio de qué hablar. En la misma, aparece paseando junto a su esposo, el príncipe Haakon, Lise Strand Bjarkli, quien dirige la compañía de coaching, terapia y orientación Min Livskraft AS, entre cuyos servicios se encuentra la terapia de pareja, y Berit Tversland, en 1977 fue contratada como institutriz de Haakon y Marta Luisa. Sin embargo, el detalle clave fue que Mette-Marit llevaba puesta una cánula nasal, indicativo de que necesita una máquina de oxígeno para andar.

Mette-Marit

La salud de Mette-Marit en un contexto de acusaciones mediáticas

Tras haber sido diagnosticada por fibrosis pulmonar en 2018, Mette-Marit fue centro de preocupación de muchos tras sus avances en la salud. En diciembre del 2025, tuvo un drástico empeoramiento, lo que la obligó a recurrir a un trasplante de pulmón, que fue comunicado a través de la Casa Real. Tras ese momento, fue vista en eventos protocolares pero en menor cantidad de veces.

Sin embargo, la preocupación creció cuando varios medios de comunicación noruegos apuntaron a que sigue a la espera del trasplante, y fue vista necesitando una máquina de oxígeno. "Si necesitas oxígeno suplementario, significa que la enfermedad está muy avanzada. Si además tienes que empezar a usar suplementos cuando no estás haciendo ningún esfuerzo, entonces la enfermedad está aún más avanzada, y eso es muy grave", opinó el neumólogo Olav Kåre Refvem al diario noruego ‘Dagbladet’.

Mette-Marit

Sin embargo, la filtración de la imagen de Mette-Marit generó preocupación a su alrededor, sobre todo por su delicada situación de salud. Por el momento, la Casa Real mantuvo el silencio y no expuso el presente de la princesa heredera. El debate se desató en redes sociales y medios de comunicación, mientras esperan una declaración oficial al respecto.

A.E