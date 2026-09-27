El presente de Walas: de dormir en un “504 abandonado” al éxito en MasterChef Celebrity

Guillermo Cidade, más conocido como Walas, fue uno de los participantes más queridos de la última temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). Su paso por el reality de cocina le permitió conquistar a un nuevo público y acercarse a la televisión, aunque desde la década del 80 construyó una extensa trayectoria musical como líder de Massacre. Su desembarco en la pantalla chica despertó la curiosidad incluso de quienes se mantenían alejados del mundo del rock. En una entrevista con Emilia Attias para el stream de Infobae, el cantante repasó aspectos desconocidos de su infancia y recordó cómo logró transformar aquellas experiencias en una sólida historia de vida.

Así fue la difícil juventud de Walas: dormir en un auto abandonado y ser criado por una familia conservadora

A través de una charla mano a mano con Emilia Attias para el ciclo Casino de Luxe, Walas se sinceró sobre su vínculo familiar y su forma de ver la vida que lo llevó a confrontarse con sus padres. A los 18 años, su vida dio un giro cuando fue echado de su casa por la forma de vida que había elegido llevar. En plena adolescencia, se había acercado al punk y al anarcopunk, una identidad que chocaba con los valores y las expectativas de su familia. Aquella rebeldía no fue solamente una cuestión estética o musical, sino también una manera de comenzar a construir su propia identidad y diferenciarse de la educación que había recibido.

Walas, músico y exparticipante de MasterChef Celebrity | Instagram

“Me portaba mal. Era contracultural, transgresor. Era punk. Era anarcopunk. Entonces en mi casa no les gustaba que yo fuera así”, recordó. La situación hizo que, durante un tiempo, tuviera que arreglárselas por sus propios medios y buscar lugares donde pasar la noche. Así fue como llegó a dormir en distintos espacios improvisados: “Y he dormido en un Peugeot 504 que estaba abandonado. Estaba ahí, estaba abierto. Vi que la puerta estaba abierta y he dormido un par de noches ahí adentro. Y después he dormido en la caja mudancera de un flete”, relató.

En este marco, señaló que su infancia había estado atravesada por una crianza muy diferente a la de otros jóvenes de su generación. Su papá era músico y, debido a su profesión, pasaba gran parte del tiempo viajando. Después de la separación de sus padres, su mamá y su abuela se convirtieron en las principales figuras de su crianza, dentro de un entorno que él mismo describió como “muy tradicional” y alejado de los códigos de la época. “Fue una crianza de la época de 1910, de 1920. Era re antiguo, era re ñoño. No coincidía con los códigos de los chicos de mi edad”, señaló.

Walas fue el reemplazo de Pablito Lescano | Instagram

Walas encontró en la música un refugio y un punto de encuentro

Mientras entre los jóvenes de su generación ganaban espacio determinadas modas y formas de pertenencia, Walas sentía que no encontraba un lugar dentro de esos grupos. Esa sensación de estar al margen fue, con el tiempo, uno de los motores para acercarse a una escena completamente diferente. “Estaba la moda de ser los chetos, los stones, todo eso. Y yo quedaba fuera de todo eso”, aseguró.

La posibilidad de rebelarse y tomar distancia de aquella crianza fue entonces un punto de inflexión: comenzó a acercarse a los punks y a distintas personas vinculadas con la escena alternativa de Buenos Aires, hasta encontrar allí un espacio en el que finalmente pudo sentirse identificado. En ese ambiente no solo encontró una forma de expresarse, sino también vínculos que terminarían siendo fundamentales para su carrera y para su vida.

Uno de esos encuentros fue con Los Fabulosos Cadillacs. La relación con la banda se volvió cada vez más cercana y, con el tiempo, comenzaron a acompañarlo en sus primeros pasos musicales. El grupo, que por entonces también transitaba su propio camino dentro de la escena emergente, terminó ocupando para él un lugar casi familiar y se convirtió en una especie de padrino artístico. Los integrantes de la banda lo ayudaron a dar sus primeros pasos y fueron importantes en los comienzos de su proyecto musical.

Walas en uno de sus shows | Instagram

“Y me apadrinan a mí, son los que nos prestan y nos regalan nuestros primeros instrumentos, son los primeros que nos producen las primeras canciones y demás”, contó. De esta manera, aquella escena alternativa en la que había encontrado refugio terminó convirtiéndose también en el punto de partida de una nueva etapa de su vida.

“Entonces pasamos a ser como unos hermanitos menores de Los Fabulosos Cadillacs”, sintetizó al recordar aquel vínculo que fue determinante en sus primeros años. Finalmente, el músico había encontrado un grupo con el que podía compartir códigos, música y una misma manera de mirar el mundo. “Encontré mi tribu”, concluyó..

Con su llegada a MasterChef Celebrity, Walas dio un nuevo giro a su carrera, esta vez frente a los hornos y las cámaras. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se ganó el cariño del público. Hoy, a más de seis meses de haber atravesado esa experiencia, el cantante volvió a enfocarse en sus proyectos musicales y retomó el camino que lo acompaña desde hace décadas, aunque sin dejar atrás todo lo que la televisión le permitió descubrir y compartir con una nueva generación de espectadores.