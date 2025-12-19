En un contexto político que sigue siendo tema de debate, Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, rompió el silencio y relató cómo fue el histórico encuentro entre su padre y el actual presidente Javier Milei. En diálogo con Luis Novaresio en A24, la empresaria compartió recuerdos de aquella reunión que marcó un episodio singular en la relación entre dos figuras que, a más de una década de distancia, siguen siendo referencia en distintos sectores del espectro político argentino.

La hija del exmandatario recordó que el encuentro fue largo y distendido, y que su padre lo vivió con interés. Según su relato, la conversación entre Menem y Milei se extendió por tres horas, tiempo en el que pudieron intercambiar ideas y percepciones sobre la realidad del país y sus caminos políticos. Para Zulemita, su padre “seguramente la pasó bien, lo escuchó y le pareció alguien muy interesante”, una valoración que llamó la atención en un escenario donde las comparaciones entre gobiernos suelen estar marcadas por fuertes tensiones.

Zulemita y Carlos Menem

Zulemita Menem y la percepción del vínculo entre Menem y Milei

En la entrevista, Zulemita no esquivó la pregunta sobre si Carlos Menem hubiera votado por Javier Milei si estuviera vivo. Con su estilo personal, mezcla de ironía y sinceridad, respondió que probablemente sí, basándose en la afinidad que parecía haber surgido entre ambos durante la reunión. Recordó que su padre encontró en Milei aspectos que le resultaron “interesantes”, un comentario que generó eco en las redes y en la esfera política.

Este relato también se enmarca en un contexto más amplio donde las figuras del pasado son revaloradas desde distintas perspectivas ideológicas. En este caso, la referencia a Menem, responsable de políticas económicas que marcaron la década del noventa, suele aparecer en discursos políticos y en análisis contemporáneos, más allá de las divisiones partidarias. La anécdota ofrecida por Zulemita aporta un matiz humano y personal a ese relato histórico.

Zulemita Menem y la mirada pública sobre el episodio

Más allá de las especulaciones políticas, Zulemita también recordó una frase puntual que la marcó. Contó que, tras ese encuentro, su padre fue contundente en su apreciación sobre Milei. “Tiene muchas posibilidades de ser Presidente”, habría dicho Carlos Menem luego de la reunión, según relató ella misma en el programa de Luis Novaresio. Una definición que hoy, con el diario del lunes, cobra una dimensión particular.

La figura de Carlos Menem y su legado siguen despertando discusiones, y el modo en que Zulemita Menem describió ese momento con Javier Milei reaviva recuerdos de un pasado que, para algunos, marca un puente hacia las agendas actuales. En el relato de la empresaria, se percibe la intención de trasladar un gesto personal a la narrativa colectiva, invitando a mirar aquel episodio con una mezcla de memoria histórica y curiosidad por cómo se entrelazan los liderazgos de distintas generaciones.