Ni familiar ni futbolista: quién es Antonia Farías, la mujer que viajó a Estados Unidos a pedido de Messi

Hubo un inolvidable momento, que fue emotivo y espontáneo el 18 de diciembre de 2022 en el césped del Estadio Lusail, apenas minutos después de que la Selección Argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Francia . Las cámaras presentes grabaron a un Lionel Messi emocionado y con lágrimas en los ojos, que se fundió en un abrazo tierno y prolongado, con una de las mujeres staff de la selección argentina. Antonia Farías es una de las cocineras del equipo, y figura clave para el astro y todos sus compañeros. Lejos de la mirada pública, pero siendo reconocida por todos, sigue demostrando con su presencia en cada uno de los partidos la profunda unión humana que sostiene la intimidad del plantel que, en este 2026, busca una nueva consagración de gloria.

Antonia Farías, una de las cocineras de la Selección Argentina

¿Quién es Antonia Farías? Cocinera de la AFA y rol esencial en la selección

Detrás de cada gran consagración deportiva y del éxito rutilante de las máximas estrellas del fútbol mundial, siempre existe un valioso equipo invisible que cuida minuciosamente cada detalle de su bienestar cotidiano. Antonia Farías es una de las trabajadoras de la selección argentina más queridas por todos los jugadores. Nacida el 24 de junio de 1980 en Fortín Olmos, Santa Fe, compartiendo cumpleaños con Lionel Messi, a sus 15 años decidió dejar su tierra natal en busca de un futuro mejor para su vida y se radicó definitivamente en la localidad bonaerense de Ezeiza, lugar geográfico donde formó su hermosa familia y construyó su propio destino. Su inmensa pasión por el arte de la cocina la llevó a profesionalizarse con mucho esfuerzo, egresándose formalmente como chef profesional calificada del prestigioso Instituto General de Gastronomía .

Antonia Farías, una de las cocineras de la Selección Argentina

Si bien Antonia Farías marcó un camino en la cocina, consiguió un trabajo que cambiaría por completo el rumbo de lo que tenía pensado. En el 2010, llegó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, lo que empezó simplemente como un trabajo rutinario en las dependencias, se transformó rápidamente en un rol esencial dentro de la estructura logística de la Selección Argentina. Junto a su colega Diego Iacovone, lidera actualmente el área gastronómica del plantel nacional, encargada principal de la mesa dulce, las clásicas pastafrolas caseras y las tartas abundantes que disfrutan los futbolistas concentrados.

Su verdadero sello distintivo son las imbatibles milanesas napolitanas con papas fritas, el plato permitido que los jugadores esperan con ansias como motivación culinaria después de cada victoria en la cancha. Su trabajo diario la lleva a viajar días antes que el plantel completo a cada hotel internacional para auditar las cocinas locales, asegurar la gran calidad de los ingredientes frescos y diagramar la estricta dieta deportiva de los atletas de alto rendimiento de la albiceleste. En las redes sociales, consagró su fama cuando, en la celebración de la Copa América 2021, se viralizó una fotografía de los festejos íntimos en los vestuarios del mítico Estadio Maracaná, y Antonia era la única mujer presente.

Su figura tan maternal y su complicidad con los jugadores no solo la llevaron a ser una de las más queridas dentro del staff, marcando un fanatismo por el fútbol y la cocina, sino que también creció su nombre entre los seguidores de ellos. En el imaginario popular, se coronó como una verdadera madre postiza y el talismán indiscutido de la Scaloneta. Sin embargo, es con Lionel Messi con quien tuvo un momento tierno y que hizo crecer la relación entre ellos dos.

Antonia Farías, una de las cocineras de la Selección Argentina

La relación de Antonia Farías y Lionel Messi

La relación de Antonia Farías y Lionel Messi trasciende por completo el ámbito estrictamente profesional para convertirse en un vínculo familiar inquebrantable y marcado por todos los momentos juntos. Hay una realidad: la comida provoca vínculos fuertes, y los encargados de hacerla entienden muy bien esta premisa, por lo que le dan sus toques personales y cálidos. A lo largo de más de una década de convivencia diaria en el predio de Ezeiza, el capitán de la albiceleste y la cocinera edificaron una relación cimentada en la confianza mutua, el respeto absoluto y un afecto entrañable que conmueve a toda la delegación.

En aquel profundo e histórico abrazo en Qatar 2022 quedó demostrado el cariño mutuo que se tienen. Muchos usuarios, aseguraron que, para el astro rosarino, Antonia representa una suerte de madre postiza o de tía protectora dentro de la estructura de la concentración. Su vínculo se hizo más fuerte con una curiosa y mística coincidencia que une sus vidas de manera muy singular: ambos celebran su cumpleaños el mismo día, cada 24 de junio. Es así como, en diversas postales que se viralizaron, se demostró que lo tomaron como una especie de fecha esencial, donde el plantel entero detiene sus actividades para homenajear en simultáneo a su máximo referente futbolístico y a su cocinera estrella.

Durante el transcurso del Mundial 2026, la presencia de Antonia Farías en la comitiva oficial que viajó a los Estados Unidos para esta Copa del Mundo responde a un pedido exclusivo y expreso del propio Lionel Messi. Incluso, la historia se repitió de manera sumamente emotiva en la intimidad, donde el diez sopló las velitas de sus 39 años junto a ella. La cocinera no solo garantiza la perfecta elaboración de sus platos predilectos, sino que también asegura el mantenimiento de la mística ganadora y del ambiente familiar que caracteriza al grupo.

Antonia Farías y Lionel Messi

Antonia Farías representa esa pieza silenciosa pero fundamental que sostiene la estructura humana de la Selección Argentina, siendo mucho más que una empleada de la AFA. La experimentada chef santafesina se ganó un lugar de privilegio en el corazón de los campeones del mundo, gracias a sus célebres preparaciones culinarias y su entrega incondicional, y de los fanáticos. Para este Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, fue de la primera en llegar al país norteamericano para continúa alimentando el sueño con el mismo amor y dedicación de siempre.

A.E