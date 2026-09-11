Quién es y a qué se dedica Salvador Becciu, el novio de Floppy Tesouro

Salvador Becciu se convirtió en una figura cada vez más mencionada en el mundo del espectáculo a partir de su relación con Floppy Tesouro. Aunque mantiene un perfil bajo y no suele brindar declaraciones públicas, su romance con la modelo despertó interés sobre quién es y a qué se dedica.

Así es la vida de Salvador Becciu, el novio de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro y Salvador Becciu se conocieron hace tres años, durante una gala benéfica organizada por Pampita y Roberto García Moritán. El evento reunió a personalidades del ambiente artístico, empresarios y figuras de la sociedad, y terminó siendo el escenario del primer encuentro entre ambos.

Floppy Tesouro y Salvador Becciu

La conexión se habría producido a través de amigos en común, quienes facilitaron la presentación y funcionaron como una suerte de celestinos. Desde ese momento surgió una buena química entre ellos, aunque la relación tomó forma tiempo después. Según la información que trascendió, el vínculo amoroso comenzó a consolidarse a mediados de 2024 y, desde entonces, avanzó de manera sostenida.

De acuerdo con los datos que figuran en su cuenta de Instagram, Salvador Becciu se presenta como abogado. Sin embargo, su principal actividad estaría relacionada con el ámbito empresarial y, particularmente, con la industria tecnológica. Su perfil profesional combina la formación jurídica con el interés por los negocios y la innovación.

Además de su desempeño profesional, Becciu es aficionado a los viajes, junto a Floppy Tesouro van recorriendo distintos lugares nacionales e internacionales. También, es amante de los deportes, entre sus actividades preferidas se encuentran las prácticas acuáticas y el golf, disciplinas que comparte en diferentes momentos.

Salvador Becciu, el novio de Floppy Tesouro, fanático del deporte.

Salvador Becciu, un pilar importante para el presente de Floppy Tesouro

En cuanto a su vida personal, Salvador Becciu no tiene hijos y mantiene una buena relación con Moorea, la hija de Floppy Tesouro. La cercanía entre ambos es otro aspecto importante del vínculo que construyó con la modelo, quien comparte con él distintos momentos de su vida familiar.

En 2024, el empresario atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida con la muerte de su padre. Para despedirlo, publicó una extensa y emotiva carta en sus redes sociales. “Gracias por la vida, gracias por mis hermanos. Gracias por enseñarme a perdonar, a no vivir con rencor, a tener compasión, a no juzgar y a aprender a aceptar las cosas tal cuál son”, escribió el novio de Floppy Tesouro en las primeras líneas del posteo.

Floppy Tesouro junto a su novio Salvador Becciu y su hija Moorea.

Asimismo, Salvador Becciu fue un gran apoyo para Floppy Tesouro cuando hace algunos meses atrás estuvo internada por neuralgia de trigémino, después, le diagnosticaron un trismus que le provocó la imposibilidad para abrir la boca y por último pulpitis aguda, una dolencia dental. En ese momento, el empresario siempre estuvo al lado de su novia durante el complejo problema de salud.