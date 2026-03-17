Quién es el jugador de Los Pumas que habría conquistado a Karina La Princesita

La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a dar que hablar tras conocerse versiones que la vinculan con un jugador de Los Pumas. Luego de un tiempo enfocada en su bienestar personal y lejos de los escándalos, la cantante habría vuelto a apostar al amor. El dato empezó a circular en programas de espectáculos y enseguida explotó en redes. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, las señales alcanzaron para despertar la curiosidad y poner el tema en boca de todos, esta vez con una historia que mezcla música y deporte.

Karina La Princesita y el rumor que la acerca a un Puma

La información fue revelada a modo de enigmático por Pepe Ochoa en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi Live). “Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami”, comenzó diciendo el conductor. Luego sumó más detalles sobre el encuentro: “Ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos y los vieron en este evento que es un partido de otro deporte, que es básquet”. Según mencionó Ochoa, la química entre ambos fue evidente. “Están saliendo. Fueron juntos a ver este partido de básquet, se los vio muy acaramelados. Todo el tiempo juntos, llegaron juntos, se fueron juntos”, aseguró.

Karina La Princesita y Mateo Carreras

Las imágenes y los testimonios de quienes estuvieron en el lugar fueron clave para instalar la versión de un posible romance que, por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente. Ochoa también hizo referencia al presente sentimental de la cantante y celebró este nuevo capítulo. “Le deseamos lo mejor a Karina La Princesita, que está volviendo a abrirse al amor. No se le conocía una pareja desde Nicolás”, expresó, en alusión a su última relación con Nicolás Furman, de quien se separó en 2022.

Quién es Mateo Carreras, el rugbier vinculado a Karina

El nombre que comenzó a circular es el de Mateo Carreras, un joven de 26 años nacido en Tucumán que forma parte de la selección argentina de rugby. “Se llama Mateo, se dedica al rugby, es jugador de la selección de acá, de Los Pumas, juega en un equipo de Francia”, detalló Ochoa al aire. Actualmente se desempeña como wing en el club Aviron Bayonnais, en el competitivo Top 14 francés. “Él vive en Francia. Tiene una profesión muy conocida ahí”, agregó el Ochoa, dando cuenta de su proyección internacional.

Mateo Carreras es considerado uno de los talentos de su generación dentro del rugby argentino y tuvo un recorrido que incluye su paso por Los Pumitas antes de consolidarse en el plantel mayor. En el plano personal, el deportista es padre de una nena de dos años y mantiene un perfil relativamente bajo fuera de la cancha. El posible vínculo con Karina La Princesita también llamó la atención por la diferencia de edad: mientras la cantante tiene 40 años, él es 14 años menor. Por ahora, entre viajes, encuentros y versiones, todo indica que Karina podría estar comenzando una nueva historia en su vida amorosa.